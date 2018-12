Rebeca Lino: "Para mi será un orgullo ser decana y seguir en el turno de oficio"

1 Tras casi 260 años de historia ya debe haber una mujer al frente del ICAV con un equipo paritario. Me presento porque soy una persona inquieta, que me gusta trabajar y aportar todo lo que pueda para mejorar el ejercicio profesional. No es suficiente criticar lo que no gusta, hay que tener una actitud proactiva para generar cambios, respetar lo que funciona, mejorar lo que existe y crear herramientas nuevas en beneficio de todos.

2 Ofrecemos un cambio real que elimine la desafección del colectivo y abra las puertas. Tenemos un programa extenso, fresco, novedoso, moderno, propuestas factibles, creíbles y realistas: modernizar el ICAV, implantar el voto electrónico; consultas previas a la adopción de decisiones de Junta de Gobierno; plataforma digital; transparencia; cierre del turno de oficio a quien no sea colegiado del ICAV; formación gratuita o bajo coste; igualar delegaciones con la sede principal; más autonomía a las Secciones, a la Real Academia de jurisprudencia y al Centro de defensa de la defensa; un plan integral de igualdad...

3 No se entiende, se perdió una gran oportunidad cuando se reformaron los estatutos del ICAV hace dos años y medio, estando en junta de gobierno personas que forman parte de otra candidatura.

4 El ICAV sí, le cuesta mucho avanzar en la modernización, es un titán que camina muy lentamente. A la Real Academia de Jurisprudencia y legislación, le ha faltado mayor autonomía para desarrollar proyectos que hubieran deseado. El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados podría tener mayor capacidad de acción si se trabajase conjuntamente con mayor ahínco. Sí se acumulan demasiados cargos.

5 En mi candidatura 6 de los 8 componentes estamos en el Turno de Oficio, y no dejaremos de estarlo si asumimos la dirección del ICAV. Para mí será un orgullo ser decana y seguir en el turno de oficio.

6 Obviamente. La formación es fundamental, no puede ser una fuente de ingresos con repago. El ICAV puede ofrecer muchos más servicios al colectivo eliminando la necesidad de ser contratados por cada despacho.

7 Sí. Debemos poder mantener relaciones en igualdad. El respeto mutuo garantiza una mejor justicia. Existen mecanismos de interlocución, pero no son suficientemente potenciados.

8 Sí, sin lugar a dudas. A mí me propusieron ser profesora del Máster de la abogacía, pero lo rechacé porque al ser presidenta de una sección del colegio, el Código de Buen Gobierno me impide asumir cualquier actuación que conlleve una prestación económica .