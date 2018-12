"La mejor opción para no cerrarse ninguna puerta de futuro es la FP"

La Conselleria de Educación quiere acabar de una vez con todas con el estigma que lastra la Formación Profesional (FP) como un itinerario reservado a aquellos y aquellas que «no valen» para estudiar. Para ello prepara, por primera vez en la historia, un macroevento en el que más de 500 alumnos y alumnas y 250 docentes de un centenar de centros educativos mostrarán durante todo un fin de semana en el Museo de las Ciencias de València lo mejor de los ciclos formativos de las 26 familias profesionales que se ofertan en la Comunitat Valenciana. Lo harán a través de 300 actividades, talleres y exhibiciones destinadas a estudiantes de ESO, Bachillerato y a sus familias que se prolongarán desde el viernes 14 al domingo 16 de diciembre.

«No queremos que ningún estudiante deje pasar la oportunidad de estudiar FP porque en casa le digan que no son unos estudios de prestigio, un tópico que no es cierto», destaca el conseller de Educación, Vicent Marzà. La conselleria del Botànic se ha volcado en la Formación Profesional durante esta legislatura a partir de cuatro ejes, según Marzà: «aumentando la oferta, adaptándola a las necesidades del tejido productivo, mejorando su calidad y prestigiando estos estudios como opción de futuro con una serie de actividades como la muestra Avant FP que vamos a hacer en el Museo de las Ciencias» dentro de dos fines de semana.

En cuanto al aumento de la oferta cabe subrayar que durante estos cuatro años el tándem Compromís-PSPV al frente de la conselleria ha implantado 300 ciclos de FP Básica, de Grado Medio y Grado Superior, aumentando las aulas hasta llegar a las 4.475, que son 425 más que en la legislatura anterior. Esto ha elevado el número de alumnos y alumnas que cursan FP en la C. Valenciana hasta los 90.638 en un total de 398 centros educativos. En total, este curso se han ofertado 12.500 plazas más que en el último que planificó el Consell del PP.

Respecto a la imbricación de la oferta con las demandas de las empresas, Marzà ha destacado la apertura de un ciclo en Castelló de Química Industrial que era una reivindicación de las empresas de la Plana. En lo referente a innovación, la conselleria destaca el aumento del profesorado y la inversión en la modernización de equipamiento en una compra de 4,3 millones de euros de materiales y equipos que «ya han empezado a llegar a los institutos», según avanza la directora general de FP, Marina Sánchez.

Por último, el prestigiar los estudios de FP, es una asignatura pendiente que se quiere empezar a aprobar con el macroevento del Museo de las Ciencias, un gran escaparate por el que el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, espera que pasen en tres días «unas 20.000 personas».



Pasarela a la Universidad

«Nuestro reto es hacer ver a toda la población que la mejor opción para no cerrarse ninguna puerta de futuro es la Formación Profesional», insiste Soler, quien fue director general de FP en el último Gobierno de Rodríguez Zapatero (2008-2011). En este sentido, un alumno o alumna de Bachillerato que se decante por hacer un grado superior de FP, puede cuando acabe seguir formándose en la Universidad y aprovechar la convalidación de parte de los créditos académicos. Sánchez, por su parte, concluye que «lo que no se conoce no se puede elegir». Por ello, esta gran fiesta de la FP mostrará toda la oferta para el próximos curso.