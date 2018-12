Más de 121.000 extranjeros podrán votar en las municipales

En las elecciones municipales del próximo 26 de mayo en la Comunitat Valenciana podrán votar 121.485 extranjeros de 39 nacionalidades. La mayoría, 88.560, son de los 27 países de la UE, pero también hay 32.925 de otros 12 Estados con los que España tiene suscritos acuerdos de reciprocidad de voto. A fecha de hoy, según la Oficina del Censo Electoral, son 3.646.915 los residentes en la C. Valenciana mayores de 18 años llamados a elegir alcalde o alcaldesa en mayo de 2019. El 3,3 % de este cuerpo electoral es extranjero. Estas 121.485 personas de 39 países que podrán votar suman más electores que Castelló (117.995), la cuarta ciudad más grande, y doblan los electores de Torrent (59.153), la sexta urbe.









Pendientes del «brexit»

Por provincias, Alicante es la primera de España con más extranjeros en su censo electoral, el 5,8 %. De las 1.303.024 personas con derecho a voto en los 141 municipios alicantinos, 76.143 son extranjeras. Castelló es la octava con más porcentaje de foráneos (3,2 %) con 13.316 de un total de 420.864 electores. En València la proporción es del 1,7 %, 32.026 de 1.923.027.Alicante alberga las principales colonias de los países más ricos de Europa. La mayoría o casi la mitad de estos extranjeros son mayores de 65 años. Llegaron aquí a finales de la pasada década en busca de un retiro dorado, atraídos por el sol y los bajos precios. Así, son jubilados más de la mitad de los británicos, que son la tercera colonia extranjera más importante de la Comunitat. También superan los 65 años más del 45 % de fineses, noruegos, suecos y alemanes de Alicante.En Castelló, la inmigración extranjera es laboral, compuesta sobre todo por personas procedentes de Rumania y de otros países de la UE del otro lado del desaparecido Telón de Acero. Esta es la razón por la que la C. Valenciana alberga la segunda colonia de rumanos más importante de España y la primera de búlgaros, letones y lituanos.A los 27 países de la Unión hay que sumar los 12 Estados con acuerdos de reciprocidad electoral, que son Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda,Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.De estos 39 países, 8 tienen sus mayores colonias en España en la Comunitat. Son: Bélgica (el 32,2 % de los belgas afincados en España residen en tierras valencianas), Bulgaria (21,2 %), Letonia (27,6 %), Lituania (34,6 %), Países Bajos (31,7 %), Reino Unido (31,4 %), Islandia (46,4 %) y Noruega (46 %).Esto hace que casi la mitad de electores noruegos y uno de cada tres británicos, holandeses, belgas y lituanos residentes en España voten en la C. Valenciana. Uno de cada cuatro electores búlgaros, suecos e irlandeses están empadronados en la Comunitat, así como uno de cada seis rumanos, alemanes y franceses.El derecho al voto de los 90.193 electores británicos , más de 28.000 de ellos empadronados en tierras valencianas, depende del brexit. Si se consuma la salida de la UE el 30 de marzo, serán excluidos del censo. Todos los extranjeros de estos 39 países con derecho a voto en las municipales, si no lo han hecho ya, deben manifestar en los ayuntamientos en los que están empadronados su voluntad de votar en las próximas elecciones. En el caso de los nacionales de los 12 Estados con acuerdo de reciprocidad el plazo finalizará el 15 de enero, mientras que los de los 27 países de la UE tendrán hasta el 30 de enero.