"En la calle se te niega todo, hasta tu identidad como persona"

¿Cuándo fue tu primera noche en la calle?

La verdad es que no lo recuerdo bien. Sé que la primera vez que estuve en la calle fue tras una discusión con mi padre. Mi enfermedad complicaba las relaciones dentro de la familia. A raíz de esto decidí que me merecía más la pena aguantar la calle y el frío antes que estar en casa siempre con altercados.

¿Cuántos años tenías?

Unos 45 años. Entonces yo no conocía nada de lo que era vivir sin un techo. Estaba en la calle, tirado, abandonado a mi suerte. Después recibí algunas llamadas de mi madre disculpándose, pero mi padre siempre ha tenido un carácter muy autoritario, por lo que al cabo de dos días de volver a casa retornábamos al mismo punto de siempre. De esta forma, yendo y viniendo, estuve 5 años. Hasta que al final, viendo que no conseguía nada si seguía en esa línea, decidí permanecer en la calle.

¿Pensaste que sería temporal?

No. La verdad es que eso no lo llegué ni a pensar. No pienso en el futuro, bastantes problemas tengo ya. La calle es dura de cojones, por las noches no descansas porque estás alerta. Duermes un poco y el día te lo pasas de sueño en sueño como El Quijote. En la calle se te resiste todo, incluso tu identidad como persona.

Tú tenías estudios, un trabajo, una familia... ¿cómo se llega a esta situación?

El trabajo se acabó. Volví a casa con mis padres y la situación fue insostenible. Poco más. Yo tenía de todo y me quedé sin nada.

¿Alguna vez pensaste que llegarías a dormir en la calle?

No, qué va.

¿Cuál era entonces la imagen que tenías de la gente sin hogar?

La de un señor mayor, abandonado, sin lazos sociales, cansado de la vida...

¿Estereotipos como estos pueden ser la causa de invisibilizar a quien se encuentra en la calle?

Los estereotipos no provocan la invisibilidad. Los provoca la gente que no quiere implicarse, que no quiere colaborar. Porque la gente sabe el problema que tenemos, lo que sufrimos. Yo tengo una pequeña pensión, pero la gente no la tiene.

¿De cuánto es la pensión que percibes?

De 640 euros. Pero tengo muchas deudas. También lo gasto en otras cosas... Dicen que no sé cuidar el dinero, que lo malgasto, no sé.

¿En qué lo 'malgastas'?

Este mes, por ejemplo, me compré un saco de dormir, pero si veo alguien que lo necesita se lo daré. O mi chaqueta mismo.

¿Qué supone más allá del no tener casa estar en la calle?

Sufrimiento y dolor. En la calle no hay recursos. Sé que la gente trabaja en oficios abyectos, mal pagados, que son duros... También sufren y también les duele. Pero nosotros nunca podemos sentirnos miembro de algo, porque la calle no teje relaciones sociales, son volátiles, muy divergentes... Veo a mucha gente todos los días, pero no conozco nada de sus vidas. Se me niega como persona que sufre.

Estar en la calle, que pase alguien y que ni te mire, ¿no?.

Exactamente: el ninguneo, la ignorancia, el sentir que les da igual lo que te pase. Imagina si eres inmigrante, los problemas se multiplican, o si eres mujer.

¿Qué barreras te encuentras cuando intentar salir de la calle?

Barreras que yo mismo me formo porque ya no me creo que vaya a salir y me abandono a mi suerte. Las otras barreras que me encuentro son las de las otras personas. Unas te ignoran, otras te rechazan directamente, algunos si pudieran te matarían. Y hay gente que te ayuda y te trata con cariño y comprensión. Pero es un ratito, después se van y tú te quedas en la misma situación: durmiendo en la calle, con lluvia, frío, calor, quemaduras, buscando cartones. Son problemas tontos... [ríe].

¿Hay falta de empatía sobre lo que supone vivir en la calle?

Yo no soy político, ni he hecho encuestas, pero no creo que sea eso. Porque si se abre un poco los ojos cualquiera puede ver lo que supone. Y si no abren los ojos es porque no quieren. Hay gente que les pides y te miran con desprecio. Ché, pero que te estoy pidiendo. ¿Tú sabes lo que es rebajarte tanto? Estamos hablando de humillaciones bestiales. Es el colmo de abandono de ego. Ante eso la gente aún te humilla más y te trata con desprecio y dureza.

Cuando el Consell llegó a la Generalitat se dijo que una prioridad serían las personas sin hogar.

Han hecho la renta de inclusión y por lo menos la gente no se muere de hambre, pero desde mi punto de vista no se trata tanto de poner parches, sino de reformar desde abajo. Las jerarquías no hacen bien a nadie. Decía [Karl] Marx que es necesario una dictadura del proletariado para pasar a una sociedad igualitaria sin clases. La historia es buscar mecanismos para que las personas en situación de calle vuelvan a ser persona y que eso nos importe a todos. Y eso no lo soluciona la renta de inclusión.

¿Consideras efectivo el Centro de Atención Social a personas Sin Techo (CAST) o abogas por el fomento de los pisos tutelados?

La función del CAST para algo general y básico está bien. Los pisos tutelados son para las personas que tienen determinados problemas, como enfermedades mentales o adicciones. No es una cosa mejor que la otra. Son entidades diferentes para necesidades diferentes ¿Que funcione bien o mal? La gente se queja mucho del CAST, mucho.

¿Qué falta para daros voz?

No te sabría decir... Que se piense en los demás. Faltan recursos. Es fundamental que haya plazas para todos, para que no haya nadie en la calle. Ahora estamos montando una plataforma de personas sin hogar para que la gente tenga voz, sienta apoyo, sienta calor. De momento somos 12 personas.

¿Cómo nació?

Hace 4 o 5 meses. Lo hicimos para que fuese la gente de la calle quien iniciase el cambio que necesitamos. La finalidad es que no haya nadie en la calle. Entiendo que nadie quiera cambiar su situación, pero quien paga el plato roto del capitalismo somos nosotros, los que no tenemos nada.