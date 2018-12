Áreas de recreo y ocio de uso público en Les Moles en lugar del megacentro Intu

Áreas de recreo y de ocio de uso público, con el fomento de actividades lúdicas y educativas siempre respetuosas con el Medio Ambiente. Ese es uno de los objetivos señalados en el plan de gestión del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Túria (PORN) y del Parc Natural, que incluye el paraje de Les Moles, donde se proyecta el megacentro comercial Intu Mediterrani, ahora bloqueado por la modificación introducida por la Conselleria de Medi Ambient. Con la nueva propuesta, se amplía en 6.933 hectáreas el ámbito territorial de actuación y se conecta el Parc Natural con el área metropolitana de València a través de una infraestructura verde, habilitando «corredores vivos» entre sus distintos puntos geográficos.

El área que dirige Elena Cebrián ha elaborado ya una memoria económica que prevé una inversión de 1.892.000 euros para diversas actuaciones. La mayor parte de la financiación correrá a cargo de Medi Ambient, aunque se cuenta con la colaboración de la conselleria de Infraestructuras, la Diputació y la Confederación Hidrográfica del Júcar, y también hay previstas ayudas europeas a través de los fondos Feder y Life, así como ministeriales. «Es una apuesta valiente por los espacios naturales, aunque ahora solo se hable de Intu Mediterrani», defiende Toni Marzo, director general de Medi Natural y de Evaluación Ambiental.

El paraje denominado les Moles incluye las partidas del Rabosar, la Cova de la Mel, El Ciscar y els Pixadors, en el término municipal de Paterna y representa un enclave forestal y de suelo agrícola de secano con una superficie de 471 hectáreas. Con el nuevo PORN, podría dárseles un uso público, con zonas donde poder practicar senderismo, o bicicleta. Algo reclamado en los últimos años por grupos ecologistas como Acció Ecologista Agró o València en Bici. De hecho, entre los objetivos del PORN está el de «promover la recuperación y señalización de viarios tradicionales y senderos para su adecuada utilización». «Mucha gente ya lo utiliza, pero ahora se trata de ponerlo en valor y regularizar un uso correcto», explica Marzo.

La dirección general de Medi Natural y de Evaluación Ambiental se marca como posibles medidas, la de «promover mecanismos y criterios que aseguren una actividad social y económica sostenible, con relación a los objetivos de conservación, así como canalizar y ordenar las demandas de actividades lúdicas y educativas, asegurando experiencias vivenciales a los visitantes, que no pongan en peligro el espacio protegido». Entre los fines específicos el plan de gestión detalla dotar «de las infraestructuras, equipamientos y servicios necesarios para difundir e informar sobre los valores y estrategias del espacio natural y sensibilizar a la población, así como conseguir, mantener y difundir una oferta de uso público de alta calidad».



Restaurar y regenerar

Para ello se prestará ayuda para la redacción de las ordenanzas municipales sobre el uso público, y se establecerán directrices muy claras en cuanto a la actividad urbanizadora «de forma que se asegure la restauración y la conservación de elementos arquitectónicos históricos y tradicionales de interés, así como valorar las reformas de edificaciones y las nuevas construcciones para adecuarlas al paisaje existente».

La situación actual de algunos de estos entornos, con escasa fauna o flora, o muy deteriorados, no es óbice para su inclusión en el Parque Natural del Túria, según los técnicos. «Que estén degradados no quiere decir que no se puedan restaurar o reforestar, creando un bosque de ribera, atractivo e importante», remarca Marzo. Para ello se ha previsto destinar 450.000 euros en la redacción de proyectos que contemplan mejoras ambientales como la plantación de márgenes y terrazas fluviales, la eliminación de vertederos y otros vertidos, o el asolamiento de ocupaciones ilegales.

La conselleria de Agricultura, además, promoverá un programa de fomento de técnicas agroambientales encaminadas hacia producciones ecológicas y de calidad, tanto en la agricultura como en la ganadería. En ese punto, incluso se recoge que las técnicas de abonado en el ámbito del PORN serán las correspondientes a los territorios vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

Otro de los objetivos será la elaboración de un plan de vigilancia ambiental y arqueológica que busca asegurar que los planteamientos territoriales o municipales integren los aspectos del PORN, o rectifiquen y descarten los que sean contradictorios con él. Además se establecerá un protocolo de intervención rápida «para abordar con mayor eficacia y rapidez posibles emergencias derivadas de las actuaciones propuestas».