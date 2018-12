Familiares de fusilados en Paterna se suman a la querella argentina contra el franquismo

Familiares de personas fusiladas en Paterna durante el franquismo cuyos restos están en fosas comunes del cementerio de esta localidad han decidido sumarse, con 560 denuncias, a la querella argentina contra el franquismo y así "buscar" en "la justicia internacional" la "tutela" y el "amparo" que se "niega" en la española "reiteradamente".

Así lo han indicado este lunes representantes de estas familias, de Acción Ciudadana Contra la Impunidad del Franquismo en el País Valenciano-Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA) y abogada contra la impunidad del franquismo y representante legal de Fosas Paterna en estas denuncias, Aradia Ruiz, en la rueda de prensa que han ofrecido para hablar de esta decisión.

La llamada Querella Argentina la instruye la jueza María Servini de Cubría para juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Familiares y miembros de CEAQUA viajarán el próximo miércoles a Madrid para tramitar en la Embajada de Argentina su iniciativa y "formalizar la incorporación a esta querella".

Ese mismo día acudirán por la tarde al Congreso de los Diputados para exponer sus reivindicaciones y reclamar "amparo" para quienes fueron fusilados y represaliados por el régimen franquista y continúan en fosas comunes, ha avanzado Ángel González, miembro de CEAQUA, que ha precisado que se mantendrá un encuentro con "diputados de la Comunitat Valenciana y de los grupos de trabajo de la memoria histórica".

Además, este lunes por la tarde, de 19.00 a 20.00 horas se llevará a cabo una concentración en la Plaza de la Virgen de València para "recabar apoyo y solidaridad del pueblo valenciano" en favor de "la justicia y los derechos humanos", como ha apuntado González.

Tanto este último como el resto comparecientes han destacado que la decisión de sumarse a la Querella Argentina se ha dado a conocer esta jornada coincidiendo con el celebración del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y han afirmado que los fallecidos para los que piden "justicia" son víctimas de "delitos de lesa humanidad" que "no prescriben".

"Después de 80 años continuamos pidiendo justicia", ha señalado Ángel González. Tras ello, ha hecho mención a los "2.238 fusilamientos" registrados en Paterna "en los primeros tres años de la posguerra" y el inicio del franquismo, como hace también referencia la pancarta que se ha mostrado en la rueda de prensa bajo el lema '2.238 víctimas de la represión franquista. Asociación de Familiares de Fusilados. Contra el olvido, el silencio y la impunidad. Fosas comunes de Paterna por la dignidad'.

Los representantes de CEAQUA han criticado que tras comunicar a los juzgados de Paterna el hallazgo de restos en fosas comunes de su cementerio "con balas, señales de proyectiles y signos de violencia", "se proceda al archivo" de estas denuncias diciendo que "hace más de 20 años" de los fallecimientos y que "la Ley de Amnistía de 1977 otorga perdón".

González ha subrayado que los veinte años deben contar "desde la aparición de los restos" y no desde la muerte y ha afirmado que "ninguna ley de amnistía puede ser considerada de punto y final ante crímenes de lesa humanidad", al tiempo que ha censurado que se "silencie la verdad" y que la justicia "ignore" lo sucedido en Paterna.

En este sentido, Llum Quiñonero, impulsora y representante de Acción Ciudadana Contra la Impunidad del Franquismo en el País Valenciano ha explicado que se "busca amparo en la justicia argentina", en "un tribunal que abre las puertas a españoles que buscan justicia", porque "la española se demora en afrontar" fusilamientos que representan "actos contra los derechos humanos".



No es volver a las trincheras

"No hablamos de volver a las trincheras, sí de recuperar cuerpos, hombres y mujeres, seres humanos que fueron fusilados en un régimen de rotunda injusticia que supuso el terror", ha manifestado Quiñonero, que ha apuntado que se pretende que "más de 80 años después el reconocimiento sea realidad".

"Reclamamos la democracia. Hay más de 426 fosas por toda la Comunitat Valenciana. Reclamar justicia corresponde a todos. No es un asunto de volver a plantear una guerra que perdimos todos", ha agregado Llum Quiñonero, que ha expuesto que espera que la legislación, tanto valenciana como estatal, en materia de memoria histórica "abra las puertas a la justicia y a la reparación".

Por su parte, Aradia Ruiz ha insistido en que se habla de "derechos humanos", un asunto que "no se negocia", además de señalar que "la respuesta judicial en España es impropia de un Estado de Derecho" y afirmar que estas muertes "no pueden prescribir porque están enmarcadas en un contexto de crímenes de lesa humanidad". "Ante la interpretación de la justicia española y sus razones no nos queda más que acudir a la justicia argentina", ha afirmado.

Como portavoz de los familiares de fusilados, Nora Pastor, miembro de Fosas Paterna y representante de la fosa 82, ha explicado que como nieta de uno de esos represaliados busca dar a su abuelo, natural de Alginet, una "sepultura digna, llevarlo a su sitio y junto a su familia". Ha considerado necesario que estas personas "dejen de ser anónimas", así como "dar ejemplo" de que "la memoria histórica no se esconde".

Igualmente, Pastor ha apostado por "dar a conocer lo que es y significa el cementerio de Paterna, no un lugar de recuerdo sino de espanto" con "al menos 70 fosas y más de 2.000 represaliados y fusilados por sus ideas".



La parte no leída

Asimismo, Antonio Antoni, miembro también de Fosas de Paterna y presidente de la fosa "saca 8/11/1939" ha censurado que los derechos humanos "no se respeten por lo que respecta a víctimas del franquismo" que "defendieron la democracia" y ha dicho que estas "no pueden esperar más".

Antoni ha advertido de que hay víctimas "dentro y fuera de las fosas", en alusión a los fusilados y a sus familiares y ha manifestado que en las fosas de Paterna hay "una lección de historia, la parte de la historia que no se ha leído". "La reconciliación no puede basarse en el olvido", ha añadido.