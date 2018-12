La atención primaria se moviliza para pedir más tiempo por paciente

Andalucía, Cataluña, Madrid, Galicia y puede que pronto la Comunitat Valenciana. La mecha del descontento por la falta de tiempo en la Atención Primaria está prendiendo también entre los profesionales valencianos. Aún no se plantean salir a la calle pero los médicos de familia y los pediatras han decidido movilizarse para reclamar, como el resto de compañeros de España, medidas concretas para mejorar la asistencia que reciben los pacientes.

Con este espíritu, siete asociaciones y sociedades científicas de Pediatría y Medicina de Atención Primaria se han unido para iniciar una campaña de recogida de firmas entre los usuarios de los centros de salud. El objetivo es forzar a la Conselleria de Sanidad a limitar el número de visitas al día para que se garantice el tiempo suficiente para "atender correctamente a los pacientes".

No más de 30 pacientes al día

Según el escrito consensuado, las peticiones pasan por limitar el número máximo de visitas al día en 30 pacientes para los médicos y 25 niños para los pediatras, lo que se traduciría en disponer de no menos 10 minutos para la consulta por adulto y 12 por cada niño. La forma más directa de conseguirlo sería, directamente, reducir los cupos (la cantidad de pacientes que cada profesional tiene asignados): no más de 1.500 tarjetas para los médicos y no más de 900 para los pediatras; además de sustituir a todos los profesionales durante las ausencias como bajas o vacaciones, una situación que no siempre se da y por la que los facultativos se vienen quejando en cada periodo de vacaciones.

Según el escrito, el objetivo de estas medidas es "tener más tiempo para dedicar a cada paciente y ofrecerles una asistencia digna y de calidad (€) Si estás de acuerdo con estas medidas para que los profesionales de atención primaria de los centros de salud puedan atenderte mejor, firma esta petición", concluye el escrito.

Las asociaciones y sociedad científicas han pactado el texto aunque todavía no está claro cuándo estará disponible en los mostradores de los centros de salud para que los usuarios de la sanidad valenciana lo puedan suscribir. "Es algo que tenemos todavía que pactar porque con las fiestas navideñas de por medio puede que sea más viable empezar la recogida después de Reyes", auguró Aurelio Duque, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, SVMFiC, una de las siete firmantes.

Junto a ella, apoyan esta iniciativa la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG; la Sociedad Española de Méidcos de Atención Primaria, Semergen; la Sociedad Valenciana de Pediatría, SVP; la Asociación Valenciana de Pediatría de Atención Primaria, AVALPAP; la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria, SEPEAP y la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de la provincia de Alicante, APEPA.