La consulta sobre el rey en la Politècnica comienza con más de 200 votos por hora

El referéndum sobre la monarquía ha arrancado en la Universitat Politècnica de València (UPV) con 406 votos en las dos primeras de las 10 horas en que se podrá participar en esta consulta telemática simbólica. De mantenerse este ritmo más de 200 votos por hora, se superarán los 2.000 votantes, el doble del alumnado que acudió a las urnas en las elecciones a rector que celebró la UPV el año pasado. No obstante, la plataforma de estudiantes, Personal Docente e Investigador (PDI) y de Administración y Servicios (PAS) que organiza este referéndum no oficial espera que la partipación se dispare conforme los alumnos van acabando sus clases.

La consulta que organizan desde el pasado 4 de diembre estudiantes de 26 universidades de toda España llega hoy a la UPV y a la Miguel Hernández (UMH) de Elx. En el caso de la Politècnica está abierta a toda la comunidad universitaria, compuesta por más de 31.300 personas donde la mayoría son estudiantes (26.600). Además también pueden participar todos los trabajadores de las contratas que trabajan para la Politécnica en servicios como las cafeterías, limpieza y seguridad.

"¿Estás a favor de cambiar la monarquía por una república como forma de Estado?" "En caso afirmativo, ¿estás a favor de la apertura de un proceso constituyente para decidir qué tipo de república?" Estas son las dos preguntas sobre las que están llamadas a responder "sí" o "no" hoy en su teléfono móvil a través de un "bot" o herramienta que han desarrollado, dentro de la aplicación gratuita Telegram, estudiantes y docentes de Informática del grupo "Civic Hackers" de la UPV.

Solo pueden votar a aquellas personas que tengan una cuenta de correo de la Politècnica (@upv) a través de la dirección de Telegram "consultamodelestatalaUPVbot". La plataforma mantiene a lo largo de todo el día de hoy un punto de información en la Casa del Alumno del campus de Vera de la UPV donde voluntarios explican cómo participar. También pueden votar antiguos alumnos de la Politècnica. A los empleados de las contratas, que no pueden acceder a una cuenta de la UPV, se les abre la aplicación para que puedan participar con su correo electrónico.



"Así podemos saber lo que piensa la gente joven"



Entre las varias decenas de personas que se han acercado sobre las 12 del mediodía de hoy al punto de información estaban Lluís y Nuria, alumnos del grado de Ingeniería Forestal. Ambos están a favor del reférendum. "Está bien porque así podemos saber lo que piensa la gente joven, que también es importante, pues somos el futuro", opina Nuria. Los dos han votado por la III República. "Me gustaría poder elegir al jefe del Estado, no que me venga impuesto", apunta Lluís.

Los dos, y también María, estudiante de Tecnología de los Alimentos, quisieran que esta consulta diera pie a un referéndum oficial sobre el modelo de Estado de España. "La monarquía nos ha venido impuesta porque sí y esta es una oportunidad de que haya un reflejo real de lo que pensamos los estudiantes".

Pero no solo alumnos han acudido al punto de información para saber cómo votar, pues también se han acercado docentes y miembros del PAS. Una profesora de la Escuela Técnica Superior de Informática (Etsinf) explica que es "una iniciativa buena y justa". "Creo que estamos en una época en la que el ciudadano debería tener el derecho de poder elegir entre monarquía o república, pues el sistema monárquico suena a tiempos muy antiguos", concluye.

Juan Luís, miembro del PAS jubilado tras 41 años trabajando en la Politècnica, se define como "republicano de toda la vida". Por ello pide que le expliquen como puede instalarse en su móvil la aplicación para poder votar. "En un sistema democrático debería de poderse votar todo y la institución monárquica es algo muy trasnochado en pleno siglo XXI", añade. La consulta de hoy le parece "muy buena idea", pero exige "un referéndum real".