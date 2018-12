Cuatro investigadores de la Politécnica, entre los más influyentes del mundo

Los investigadores Avelino Corma, Amparo Chiralt, Hermenegildo García y Pedro Luis Rodríguez, que desarrollan su labor científica en la Universitat Politècnica de València (UPV), se encuentran entre los científicos más influyentes de todo el mundo. Los cuatro han sido incluidos en la lista Highly Cited Researchers (HCR) 2018, clasificación elaborada anualmente por Clarivate Analytics, que reconoce a los investigadores más citados a nivel internacional.

En su quinta edición, el HCR incluye a más de 4.000 investigadores, que destacan por sus excelentes contribuciones al conocimiento científico e influencia en sus respectivas áreas de conocimiento. Para ello, mide la publicación de artículos altamente citados, en este caso entre los años 2006 y 2016.

Química, Ciencias Agrícolas y plantas

Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC, y Hermenegildo García, catedrático de la UPV -y ambos investigadores del Instituto de Tecnología Química- se sitúan entre los más influyentes en el ámbito internacional en el campo de la Química.

Amparo Chiralt, quien entra por primera vez en este selecto grupo de científicos de referencia internacional, es investigadora del Instituto de Ingeniería de los Alimentos para el Desarrollo de la UPV y destaca en Ciencias Agrícolas. Y Pedro Luis Rodríguez, profesor de Investigación del del CSIC en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (UPV-CSIC), lo hace en el campo de biología de las plantas.

Avelino Corma

Avelino Corma es uno de los científicos más prestigiosos del mundo en su ámbito. Vinculado al CSIC desde 1979, Corma desarrolla desde 1990 su labor científica en el ITQ, situado en el campus de Vera de la UPV. Allí, trabaja en el diseño molecular de catalizadores y en procesos catalíticos sostenibles en los campos del refino de hidrocarburos y derivados de la biomasa, además de en química fina.

Ha publicado más de 1200 artículos en revistas internacionales, ha escrito tres libros y numerosas revisiones. Es autor de más de 100 patentes, 10 de ellas en explotación comercial.

Su currículum incluye, entre otros, el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica (2014), la Medalla de Honor al fomento de la Invención de la Fundación García Cabrerizo (2012), la Gran Medalla de la Academia de las Ciencias Francesa (2011), el Mérito Científico de la Generalitat Valenciana (2011), el Premio Eni Award (2010), el Royal Society of Chemistry Centenary Prize (2010), el Rhodia Pierre-Gilles de Gennes Prize for Science and Industry (2010) y el Premio Rey Jaume I de Nuevas Tecnologías (2000).

Hermenegildo García

Catedrático de la Universitat Politècnica de València, Doctor honoris causa por la Universidad de Bucarest y premio RSEQ-Janssen Cilgag de Química Orgánica de la Real Sociedad Española de Química, García dirige un grupo de investigación de carácter multidisciplinar que ha logrado importantes resultados en el empleo de la fotoquímica como herramienta para solucionar problemas medioambientales y el uso de las zeolitas como fotocatalizadores heterogéneos en reacciones orgánicas.

Su grupo de trabajo ha acuñado el término carbocatálisis, que utiliza el grafeno y sus derivados a partir de desechos agrícolas como catalizadores heterogéneos en diferentes procesos químicos como la preparación de plásticos y pinturas o la preparación de productos que controlan la liberación de principios activos en la agricultura.

Amparo Chiralt

Doctora en Química, catedrática en la Universitat Politècnica de València UPV, investigadora del Instituto de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo y actual directora de la Escuela de Doctorado UPV. Su investigación se centra en la Físico-Química de los alimentos y procesos alimentarios: aspectos termodinámicos, propiedades físicas y aspectos coloidales de los alimentos, con un enfoque actual hacia la utilización de biopolímeros y compuestos activos en aplicaciones alimentarias.

Ha participado en más de 70 proyectos de investigación y en varios contratos de transferencia de tecnología con industrias. Ha publicado más de 270 artículos SCI y 100 capítulos de libro en editoriales internacionales. Es co-inventora en 10 patentes y ha dirigido 50 tesis doctorales. Además, ha sido Vicerrectora de Estudios de Posgrado (Máster Doctorado) y Vicerrectora de Investigación de la UPV.

Pedro L. Rodríguez

Profesor de investigación del CSIC, Pedro L. Rodríguez trabaja en la caracterización de los mecanismos moleculares que utilizan las plantas para responder al estrés causado por la sequía. Su grupo ha elucidado cómo se percibe la hormona vegetal ABA, la cual aumenta en situaciones de sequía y pone en marcha los mecanismos de adaptación de la planta ante la escasez de agua.

Actualmente, su grupo está orientado a generar plantas con mayor resistencia a la sequía, lo que permitiría aumentar su producción y garantizar la seguridad alimentaria en el contexto actual de cambio climático y población creciente.