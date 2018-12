Una candidatura valenciana de Podem es la única de España que desafía la lista de Iglesias

La candidatura 'El País que Podem', que disputará las primarias de la formación morada al Congreso y al Senado, nace para "poner en valor las demandas de los valencianos" y, a su vez, dar "protagonismo" a las autonomías" para "descentralizar la organización", aseguran.

"Salimos a ganar. No vamos contra nadie. Nuestro proyecto puede presentar algunas aspiraciones y voluntad de otras partes del territorio", ha asegurado Àngela Ballester, actual diputada de Podemos en el Congreso y cabeza de lista de esta candidatura a la cámara baja en rueda de prensa, acompañada por la cabeza de lista al Senado, Carla Monleón; el candidato al Congreso por València, Mario Jordá, y el candidato al Senado, Jordi Alamán.

Ballester ha subrayado que se trata de una candidatura que "no va contra nadie", sino que pretende representar en actual estado de Podem en el que "los territorios tenemos capacidad de tomar decisiones y de aportar al debate". De hecho, ha destacado que su trabajo en el Congreso ha sido posible porque detrás tenía un equipo y una organización a nivel autonómico que ha trabajado a su lado.

Ha explicado que, aunque la candidatura es "valenciana" y su objetivo es poner esas necesidades en el debate nacional, no solamente aspiran a ser "la voz de los valencianos" en el Congreso, sino que tienen "horizontes de futuro y de mejora para toda la gente España". "Es una candidatura construida de forma diversa y plural a partir del acuerdo y que parte de un eje feminista", ha reivindicado.

Preguntada por el hecho de que son la única candidatura que en las primarias se enfrentará a la de Pablo Iglesias, ha incidido en que "no se trata de enfrentarse a nadie, sino de hacer una propuesta". "Esto no esta hecho contra nadie, sino para poner en valor una capacidad de acuerdo entre espacios y sensibilidades distintos en la misma organización", ha puntualizado.

En este sentido, ha señalado que salen "a ganar" y, aunque es consciente de que son más conocidos en la Comunitat, ha señalado que también representan "las aspiraciones de una forma de funcionar de otros territorios".

De hecho, ha recordado que varias direcciones autonómicas de Podemos han criticado que los plazos y ritmos de estas primarias "no son los ideales" porque, a su juicio, "podrían ser más participativas". "Por tanto, pensamos que nuestro proyecto sí puede representar algunas aspiraciones y voluntad de otras partes del territorio", ha remarcado.



No está en discusión Pablo Iglesias

Por su parte, Monleón ha incidido en que no está en la discusión que Pablo Iglesias no vaya ser el candidato a la Moncloa. "Eso está fuera de toda discusión y haremos campaña por Pablo siempre que se presente. Nosotros queremos poner en valor el trabajo que lleva haciendo tanta gente en Podemos, eso no es ir en contra de nadie sino maneras diferentes de ver la organización que tienen que mostrarse", ha indicado

Ha recordado que Podemos nació para poner en el centro las intereses de la ciudadanía y desde hace tiempo reivindicamos la necesidad de descentralizar la organización y haya más participación de los territorios y, en este sentido, han presentado candidatura para "poner en valor las demandas" de los valencianos en el Congreso y el Senado, cámara que "históricamente ha sido un cementerio de elefantes y que los partidos han utilizado para que sus diputados tuvieran una jubilación anticipada".

No obstante, ha asegurado que su intención es "dignificarla" y que no se convierta en un "chiringuito, sino en una verdadera cámara de representación de los territorios".

Por su parte, Jordá ha destacado que estas primarias "no será una más, sino que habrá un antes y un después en la relación con la militancia" y ha defendido que Podemos es un partido "con un pie en las instituciones y mil en la calle" y, por tanto, ha apuntado un candidato valenciano sabrá lo que necesita su territorio porque conoce las necesidades que hay. "Queremos poner en valor la autonomía territorial que esta más que madura", ha apuntado.

Para Alamán, la candidatura "enrique" el proceso al dar más opciones a la militancia, y genera un nuevo debate "constructivo" sobre la pluralidad territorial. "No se trata de confrontación, sino de buscar opciones. No se trata de una candidatura valenciana, sino también que pueda representar más allá de las propias fronteras autonómicas", ha enfatizado.



Campaña "en positivo"

La votación de estas primarias tendrá lugar entre el 15 y hasta el 21 de diciembre cuando se hará el recuento de votos. Al respecto, Monleón ha asegurado que harán una campaña "en positivo y poniendo en valor las necesidades de los valencianos" y con la esperanza de recoger apoyos. "Estoy segura de que habrá gente que nos mirará con simpatía".

A su juicio, "construir una candidatura fuerte que salga a ganar requiere de mucho consenso y hablar con todo el mundo y tener en cuenta a las CCAA no como comparsa, sino como protagonistas". "Puede ser difícil, pero salimos a ganar", ha remarcado.

En este punto, Jordá ha asegurado que ha recibido llamadas de gente que le traslada su "simpatía" y les resalta su "valentía", por lo que ha destacado que la gente "está interesada" en su proyecto.

