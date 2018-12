Ábalos admite que De la Serna incluyó el Sagunt-Teruel en las redes transeuropeas

El Ministerio de Fomento admite en una respuesta al Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados que el anterior ejecutivo del PP sí incluyó el Sagunt-Teruel-Zaragoza y el trazado València-Madrid por Albacete en la propuesta remitida a Bruselas para ser incluido en el Mecanismo Conectar Europa o CEF (siglas en inglés de «Connecting Europe Facility»), el reglamento de financiación de las redes transeuropeas de transportes. La supuesta omisión o marginación de ambos trazados en el proceso de financiación de las redes transeuropeas de transportes había sido un «casus belli» entre los populares y socialistas valencianos. Sobre todo por el secretismo con el que el equipo del anterior ministro, Íñigo de la Serna, llevó esta tramitación vital para obtener ayudas europeas en el periodo período 2021-2027.

De hecho, el pasado 6 de junio de 2018, el Ministerio de Fomento informó (un día antes de que Ábalos accediera al cargo) que la Comisión Europea «acepta la propuesta española de ampliación de los corredores atlántico y mediterráneo». En realidad, éste último no aumentaba ni un kilómetro (frente a las cinco ampliaciones del eje atlántico), lo que dejaba aislado hacia el este de la península al Puerto de València, al obviar la conexión Sagunt-Teruel Zaragoza o el tramo València-Albacete-Madrid. El 22 de junio el presidente del Puerto, Aurelio Martínez, desvelaba en rueda de prensa este «olvido» en la propuesta de Fomento de incluir las dos «antenas» del eje mediterráneo hacia el este de la península.

El exministro Íñigo de la Serna no tardó en responderles apenas dos semanas más tarde y acusó al 13 de julio que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el del Puerto, Aurelio Martínez de «mentir» cuando aseguraban que el Gobierno del PP no había solicitado la inclusión de ambas líneas en las redes transeuropeas. «Mintieron sabiendo perfectamente que sí lo habíamos solicitado», aseguró durante una visita a València.

Unos meses después el Ministerio de Fomento da la razón a De la Serna. «La conexión València-Zaragoza ya fue solicitada por el Ministerio de Fomento su inclusión en la ampliación del corredor atlántico, junto con su continuación desde Zaragoza hasta el País Vasco, donde enlazaría con el actual corredor, para posibilitar la conexión de la fachada mediterránea con la atlántica europea». Sin embargo, Fomento añade en la respuesta a siete diputados socialistas que «la Comisión no ha incluido este tramo en su propuesta y, aunque desde el ministerio se le han pedido los motivos, no se ha recibido ninguna respuesta, más allá de recordar que la propuesta del nuevo Reglamento coresponde a la Comisión y no a los Estados miembros».

De hecho, es la Comisión Europea la que aún debe de dar el visto bueno al Reglamento CEF enmendado por el Parlamento Europeo, tras prosperar una enmienda de la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero, para que se incluyeran los tramos Sagunt-Teruel-Zaragoza y València-Madrid. Dos tramos ferroviarios que podrán optar hasta el 50%, como máximo, de financiación europea. De los 30.000 millones de euros previstos para financiar el CEF, España sólo podrá optar a la convocatoria de 12.830 millones, ya que un total de 11.285 millones se destinarán a paises de cohesión (nuestro país ya no lo es) y otros 6.500 millones a movilidad militar «sin que se sepa cómo van a afectar a las RTE-T».