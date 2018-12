Sanidad anuncia 172 contratos extra de personal para hacer frente a la gripe

La Conselleria de Sanidad tiene previsto realizar hasta 172 contrataciones extra en los hospitales cuando la epidemia de gripe ponga en jaque el sistema sanitario. Así lo confirmaron ayer desde la administración a este diario tras justificar que, pese a que no hubiera habido presentación oficial del plan de contingencia contra la gripe, sí se habían previsto estos refuerzos que, además «son un 42 % más de las contrataciones que se hicieron el año pasado».

Según los datos aportados, la mayoría de los contratos serán para reforzar al personal de Enfermería (73 refuerzos); a los auxiliares de enfermería (con 59 contratos) y los celadores (con otros 25). Para reforzar a facultativos se han previsto 15 contratos extra. En total, la dotación presupuestaria será de 800.000 euros. Además y, al igual que en la campaña del año pasado, los hospitales valencianos tienen la capacidad de habilitar 500 camas de hospitalización adicionales, una cifra que muchos meses de enero se queda corta y provoca saturación en urgencias dejando a los enfermos en los pasillos esperando a poder ingresar.

Desde Sanidad aportaban ayer estas cifras al tiempo que rechazaban las críticas lanzadas estos días desde colectivos profesionales y sobre todo, desde sindicatos, por el retraso en comunicar el alcance del plan de contingencia. De hecho, el año pasado los datos se adelantaron en octubre junto a la presentación de la campaña de vacunación contra el virus. Desde Sanidad se defendieron asegurando que «no se llega tarde» como se había criticado desde los sindicatos y que el plan, pese a no haber sido presentado, estaba listo.

Precisamente, los sindicatos venían poniendo en cuestión durante las últimas semanas no solo no tener noticias del plan de contingencia sino que no se pactara la dimensión de éste teniendo en cuenta lo «cortas» que ya son las plantillas y que la gripe podría coincidir con el periodo navideño, en el que parte de los profesionales están de vacaciones.



Cuando llegue la epidemia

Las contrataciones extra se activarán, en principio, «cuando sea necesario», es decir cuando la gripe se convierta en epidemia. Los expertos en Salud Pública ya han vaticinado que este año la epidemia puede ser «más suave» que en otras campañas ya que el virus circulante en el hemisferio sur sí está recogido en las vacunas de este año. Los expertos, sin embargo, no se atreven a lanzar pronósticos en el cuándo. El año pasado fue «arquetípico» con un aumento de casos a finales de diciembre para llegar al momento álgido de la epidemia la tercera semana de enero, justo después de que los niños, los principales transmisores del virus, volvieran a la escuela y éste se propagara aún más.