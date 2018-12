Paterna: Ciudad industrial y referente en innovación

«Nuestro objetivo a medio y largo plazo pasa por transformar una ciudad industrial en una ciudad industrial inteligente, innovadora, sostenible y amigable». Con estas palabras definía Nuria Campos, la primera teniente de alcalde de Paterna, cuál es la estrategia global de actuación del equipo de gobierno socialista para los próximos años en la localidad de l'Horta Nord. Estas afirmaciones las realizaba en el desayuno de trabajo realizado en la sede del periódico Levante-EMV al que asistieron diversas personalidades y expertos que quisieron aportar sus propuestas en el marco de una mesa redonda titulada: Paterna Siglo XXI:Los retos del futuro.

Además de Nuria Campos, la mesa redonda contó con la participación de María José Mira, Secretaria Autonómica de Modelo Económico y Financiación; Begoña Vilata, Directora de Comunicación de Redit (Red de Institutos Tecnológicos); Roberto Arnau, Subdirector General de Programas de Innovación de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI); José Antonio Teixeira, Director General de Expansión de UVAX; Iker Marcaide, Cofundador de Imagen Montessori School e impulsor del Ecobarrio La Pinada; Manuel Collado Gimeno, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Industriales y José María Martínez, técnico del Ayuntamiento de Paterna, especialista en desarrollo económico local y social.

Tanto la directora de Levante-EMV, Lydia del Canto; como el director general de Relaciones Institucionales de los medios de Grupo EPI en la Comunitat Valenciana Julio Monreal pusieron sobre la mesa cuestiones como la administración electrónica, la participación ciudadana, la compra pública innovadora o la movilidad inteligente, siempre con Paterna como referencia y marco de actuación. La gerente del diario Victoria Majadas también ejerció como anfitriona en el acto.

De hecho, una buena parte de los intervinientes destacaron que en esta ciudad se dan una serie de factores que la convierten «en referente en toda España y Europa», en materia de «innovación empresarial y también de investigación científica». Decía la vicealcaldesa: «El lema de nuestra marca empresarial Paterna, Ciudad de Empresas es Tenemos todo, y no cabe duda que es cierto: tenemos 5 grandes áreas industriales, 2 parques científicos y tecnológicos, 5 institutos tecnológicos dependientes de Redit, y más de 1.600 empresas ubicadas en 6 Km2 de suelo industrial».

A ello, se añade una localización estratégica, la Feria de València, excelentes comunicaciones con el Puerto y el Aeropuerto, y una planificación económica, sostenible y tecnológica que se sustenta en herramientas tan potentes como el Pacto Local por la Innovación, la Estrategia DUSI y el Plan Actúa, «que significará la inversión de 20 millones en los barrios del municipio y en la denominada Industria 4.0, y de los cuales, el Ayuntamiento aportará 10 millones y otros 10, los fondos europeos», señalaba Nuria Campos.

Gran parte de los presentes, como María José Mira, José Antonio Teixera o Roberto Arnau aludieron «al liderazgo político del alcalde Juan Antonio Sagredo» como una de las claves para el impulso industrial e innovador de Paterna. El directivo de la multinacional UVAX señaló: «Aquí se ha generado un ecosistema marcado por la retención del talento, por eso, las empresas instaladas en Paterna, generan y atraen talento, lo que significa una apuesta de futuro segura».

La secretaria autonómica felicitó a Sagredo y su equipo de gobierno «por trabajar por el presente y el futuro, pese a estar en minoría, lo que no es fácil». Aún así, dijo: «están consiguiendo grandes logros para Paterna y logrando que esta ciudad sea referente en la Comunitat y en toda España en materia de innovación y de conocimiento». Logros que el resto «no hemos dudado en copiar», apuntó. Para Mira, avanzar en la línea de construir una Ciudad Inteligente supone «avanzar en un modelo económico más sostenible y productivo, más respetuoso con el medio ambiente y también nos ayuda a mejorar el Estado de Bienestar para el ciudadano», remarcó.

Por su parte, el representante de la Agencia Valenciana de Innovación señaló «la colaboración pública-privada» y la interconexión «entre los agentes empresariales, profesionales e institucionales» como el escenario ideal para generar innovación. Y Paterna, «es un caso de éxito» en este campo, apuntó. Por su parte, Begoña Vilata, dircom de Redit, recordó que «no es por casualidad que 5 de los 11 institutos tecnológicos valencianos estén en Paterna, ya que tradicionalmente hemos encontrado facilidades». Vilata reveló que en los centros tecnológicos ubicados en esta ciudad valenciana se realizan proyectos de I+D tan exclusivos y pioneros que en algunos casos se trata de experiencias sin paragón en toda Europa.

Pero quizá el gran reto pasa por logra que las organizaciones empresariales y productivas, así como las instituciones, interioricen que sin innovación no se va a ninguna parte. Por eso, el componente de la junta de gobierno del Colegio de Ingenieros Industriales subrayó: «Aplicar las nuevas tecnologías y la innovación no es negociable, simplemente o estás en el mundo de la innovación o no estás; y desde luego, los ingenieros industriales somos los más capacitados para liderar todas estas tranformaciones en nuestras empresas e instituciones», dijo Manuel Collado.

Para completar todas las patas de la mesa, hacía falta la visión de un emprendedor con una mirada sorprendente y transformadora del territorio y el urbanismo. Iker Marcaide pretende crear «una Paterna más amigable y humana, donde -entre otros retos- sea posible alcanzar la cohesión social y luchar contra la desigualdad».

Para ello, junto al Colegio Montessori, en construcción, y ya de por si innovador y original, planea desarrollar un Ecobarrio, La Pinada, que será modélico en la lucha contra el Cambio Climático y donde como afirma con nostalgia: «Los niños podrán crecer como antiguamente, jugando en las calles y al aire libre rodeados de zonas verdes», concluyó.