La denunciante del caso Taula critica la falta de avances en la investigación

La actual coordinadora de Esquerra Unida del País Valencià, Rosa Pérez, ha aportado esta mañana en la comisión de investigación de las Corts sobre las contrataciones de la Generalitat dentro de la trama Taula las denuncias que su formación elaboró, llevó al juzgado y que están en el origen del estallido del caso, que llevó a la detención e investigación de cargos del PP, entre ellos el expresidente de la diputación Alfonso Rus.

La coordinadora de Esquerra Unida ha añadido que no está nada satisfecha con la instruccion del caso Taula y lamenta que no se haya abierto ninguna pieza de investigación por las adjudicaciones en el marco de las carreteras en la época en la que exalcalde de Manises Enrique Crespo estuvo al frente de esta área en la diputación, al igual que en la instalación en numerosos municipios de bombillas led, porque se trata de dos expedientes muy trabajados. También ha lamentado que no se investigue el tiempo anterior a Marcos Benavent porque hay piezas que un su opinión resultam muy claras, pero que no se han investigado.

Pérez ha aportado las denuncias y la transcripción de los audios que ha leido en sus pasajes más intensos, especialmente el momento en el que Rus cuenta dinero y los que señalaban la importancia de seguir ganando electoralmente la diputación para "seguir triunfando". Pérez ha mostrado un esquema con toda la trama de empresas que podrían haber tenido relación con Taula y ha relatado como, presuntamente, dirigentes del PP competían por las parcelas donde operar y repartirse dinero. En su intervención ha nombrado por diferentes cuestiones a expresponsables del Consell del PP como Francisco Camps, Gerardo Camps o Victor Campos y a cargos del PP como los diputados Ricardo Costa, su hermano Juan, Máximo Carturla o David Serra.

Pérez ha señalado que las denuncias que realizó le afectaron en lo personal porque sufrió querellas contra ella e incluso tuvo que afrontar gastos personales para que la investigación siguiera adelante. Incluso no ha descartado que de su comparecencia de hoy le lleguen varias querellas más del PP. Pérez asegura que le llegó documentación en anónimos y en un 'pendrive' en estaban los audios. Ha grabaciones de 2005 o 2006 donde se habla de adjudicaciones en temas de VPO o residencias y en las que se cita también a un conseller que fue de Territorio y que Pérez cree que puede ser Rafael Blasco.