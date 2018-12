Homenaje en la universidad a una pionera del feminismo

Una nutrida representación del mundo académico, institucional y del movimiento feminista valenciano se ha dado cita hoy en el Paraninfo de la Universitat de València para arropar a la profesora emérita de Derecho Constitucional, Julia Sevilla, en el acto de concesión de la medalla de oro de la citada universidad. Un galardón con el que se ha querido reconocer la lucha de Sevilla en el ambito social y del derecho por la igualdad real entre hombres y mujeres y en el que ha participado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

En un momento en el que el movimiento feminista y las políticas en favor de la igualdad de género han ganado visibilidad en la agenda política y social, pero también cuando la extrema derecha ha puesto al feminismo en la diana, el acto de esta mañana ha servido para visibilizar el espacio conquistado por las mujeres. Además de Sevilla, pionera en muchos frentes (primera profesora de Derecho Constitucional, primera letrada de las Corts, etc) en el Paraninfo han coincidido otras mujeres con cargos de relieve en la Comunitat Valenciana que han conquistado terrenos hasta hace poco dominio de los hombres. Es el caso de la rectora, Mavi Mestre (que presidió junto a Calvo el acto en un mesa sólo de mujeres), la presidenta del Tribunal Superior de Juticia, Pilar de la Oliva o la presidenta del Consell Jurídic Consultiu, Margarita Soler, entre otras.Al acto también ha asistido el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, las conselleras Ana Barceló y Gabriela Bravo o el presidente de las Corts, Enric Morera.

"Apostar por las mujeres no es ir contra nadie, es defender los derechos del 50% de la población", ha dicho Sevilla en su discurso de aceptación de la medalla. La profesora, a quien, en palabras de Carmen Calvo el movimiento feminista español y valenciano "debe tanto", ha hecho un recorrido por su trayectoria vital y profesional marcada por el compromiso por la igualdad, un principio (constitucional y ético) que Sevilla inoculó en su hogar: "Nací en una familia donde la igualdad de hijas e hijos era lo normal", ha explicado una emocionada Julia Sevilla, que ha reivindicado la importancia de la educación para lograr una sociedad igualitaria. "Siempre he sentido que nos educaron para romper barreras basadas en estereotipos sexistas, en mi familia nos aletaban a llegar donde nuestra preparación nos condujese", ha narrado.

Fruto de ello, Sevilla fue la primera mujer en entrar en un listado de profesores en las asignaturas de Teoría del Estado y Derecho Constitucional, donde existe una "ilegítima mayoría masculina". Ese espíritu por romper techos de cristal, llevó a Sevilla a ser la primera letrada de las Corts, formar parte de la Sindicatura de Greuges o propiciar el nacimiento de la Red Feminista de Derecho Constitucional. Firme defensora de incorporar la perspectiva de género en los estudios de Derecho, Sevilla ha lamentado que pese a los años transcurridos "el feminismo sigue sin ser tenido en cuenta en Derecho como una teoría y un método de análisis pese a que en otras latitudes así se considera". Impulsora del asociacismo feminista, Sevilla ha defendio el papel del movimiento de mujeres y en particular, de la Federación de Dones Progressistes, a la que pertenece.

En su discurso ha reivindicado también la vida de las mujeres que transcurre en el hogar: "No me importa tanto el salario del ama de casa, cuyo trabajo también debería contar en el PIB, sino también lo que verdaderamente vale. Lo más importante en una sociedad es elemento humano, lo único imprescindible para que la sociedad exista", ha indicado para poner en valor el mundo de los cuidados. Como en la Grecia de Aristóteles, ha precisado, "existe una diferencia entre lo privado de las mujeres y lo privado del poder. El primero, desvalorizado, nos atrapa, al segundo, codiciado, no llegamos. Armonizar, equlibrar, estos espacios es un reto para la política", ha señalado.

Sevilla ha señalado la importancia de que haya mujeres en el poder y se ha reafirmado en su reivindicación de la paridad en los órganos de representanción, un terreno en el que ha centrado buena parte de sus esfuerzos profesionales. Así se lo ha reconocido Carmen Calvo, con quien Sevilla mantiene fuertes vínculos de amitad. La vicepresidenta ha subrayado "el acto de valentía" de Sevilla a lo largo de su vida por ser una de las "pioneras" en el mundo del Derecho y, en concreto, ha resaltado que ha "abierto el campo para la comprensión del concepto de igualdad" en el ámbito académico y social. Ha defendido que gracias a sus trabajos y decenas de publicaciones ha introducido la perspectiva de género" que la disciplina jurídica ha "soslayado o renegado". "Ha contribuido a abrir una brecha antes infranqueable para la compreensión del Derecho Constitucional con perspectiva de Género". En el cuarenta aniversario de la Constitución Española, Calvo ha defendido de nuevo una Constitución que nombre a las mujeres y ha coincidido con Sevilla en que no es posible una auténtica democracia sin partidad.

En su intervención, la rectora Mavi Mestre ha calificado a Sevilla como una persona "apasionada, comprometida y coherente". "Si soy rectora se debe al ánimo de la profesora Sevilla" , ha confesado.