Intu tensa la fase final de los presupuestos

La intriga en torno a Intu Mediterrani (antes Puerto Mediterráneo) se complica. El proyecto de macrocentro comercial ha entrado definitivamente en la agenda política de este año preelectoral y ahora se cuela incluso en el debate de los presupuestos de la Generalitat para 2019, que se aprueban mañana.

Tras la refriega entre cargos de Compromís y la consellera de Vivienda, María José Salvador (PSPV), ayer fue el secretario general de Podemos, Antonio Estañ, el que avivó la polémica en Corts al ponerse del lado de los dirigentes de Compromís que intentan frenar el proyecto en Paterna.

Estañ acusó al PSPV de «cada cierto tiempo» sacar «polémicas» sobre cuestiones o proyectos que «no funcionan y van en contra de los intereses de la C. Valenciana» como, a su juicio, es el caso de Intu Mediterrani. Este proyecto, subrayó, «no se ajusta» al cambio que propone el Botànic en el modelo de comercio y que se recogió en el preacuerdo de presupuestos firmado por PSPV, Compromís y su formación. Metió asi presión ante la votación de mañana. Con todo, no llegó a declarar un rechazo a las cuentas por solo este asunto, que no aparece explícitamente en los acuerdos presupuestarios que Estañ firmó.

Sí que figura el Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (Patsecova), el cual (pendiente de aprobar) limita los centros de ocio a una extensión inferior a la anunciada para Intu. A esa percha se agarra Estañ para meter presión sobre los socialistas.

Presidencia, mientras tanto, está en la estrategia contraria: intentando que la polémica escampe. Ya ha servido a la oposición para presentarlos como un gobierno que hace huir inversiones. La opción de Puig es la de la ley y la seguridad jurídica. Apartar así la ciestión del foco caliente de la ideología. El proyecto aún «tiene que tramitarse y, si cumple la normativa vigente, se aprueba y se autoriza», insistió ayer en una entrevista en el NT Matí de À Punt.

Puig no quiere quemarse con un proyecto que, con toda probabibilidad, no habrá que bendecir hasta la legislatura próxima. Lo sorprendente desde ese punto de vista es que la consellera Salvador entrara al trapo de los socios.

Porque lo que se ha visto en los últimos días es que Compromís y Podemos han comprobado que Puerto Mediterráneo les puede dar réditos electorales en el ámbito de la izquierda al subrayar su perfil de defensores del pequeño comercio y de los valores ambientales frente a megaproyectos.

Puig quiso dar normalidad ayer a esa disparidad de visiones con un discurso habitual en estas situciones. Pasa, dijo, «como en todos los gobiernos, de mayoría o monocolor: a veces hay criterios diferentes, eso es la normalidad democrática».



Estañ, contundente

Antonio Estañ, sin embargo, se manifestó de forma muy contundente contra el proyecto en los pasillos de las Corts: «Estamos asistiendo a una polémica estéril sobre Puerto Mediterráneo porque es un modelo absolutamente contrario a los intereses del pequeño comercio y del territorio y, precisamente por eso, introdujimos en el Pacto de presupuestos la aprobación del Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (Patsecova), que declara de facto que el proyecto de Intu no se ajusta al modelo de cambio que propone el Botànic en el modelo de comercio». Y acusó al PSPV de suscitar la polémica, a pesar del «Intu Go Home» del director general de Comercio, Natxo Costa (Compromís), que reavivó los enfrentamientos verbales del pasado entre los socios del Consell.

Frente a la posición de Podemos, Puig dijo que a las instituciones hay que preservarlas del partidismo y hay que defender la estabilidad jurídica. «El gobierno tiene que dar salida a cualquier proyecto desde la ley y las normas, y así será si cumple las normas», dijo sobre Intu tras subrayar que no lo conoce «en profundidad».