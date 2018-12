Adiós al otoño más húmedo desde 2007 pero 0,5 grados más caluroso

La Comunitat Valenciana ha vivido el otoño más húmedo desde 2007 debido a los dos temporales que se registraron en el territorio a mitad de octubre y noviembre. Esto comportó que Barx alcanzara los mil litros por metro cuadrado. Pero este no fue el único municipio que sufrió las consecuencias de estos temporales, ya que La Drova y Tavernes de la Valldigna llegaron a situarse en 917 y 882 litros respectivamente alcanzando una anomalía en torno al 200% respecto al promedio de 1981 a 2010, cuando se situaba en 320, 318 y 357. Sin embargo, no todos los municipios alcanzaron estas cifras, ya que Novelda y Villena no superaron los cien.

La precipitación acumulada en la Comunitat Valenciana fue de un total de 323,4 litros por metro cuadrado, cuando en las tres últimas décadas se situaba en 190,6. Hasta el pasado 19 de diciembre, las lluvias fueron de 794,5 litros por metro cuadrado en València; 654,9 en Castelló y 305,2 en Alicante.

Según el informe anual de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la precipitación acumulada fue un 70% mayor. Las lluvias se concentraron en el litoral de Castelló y València y en el interior de Castelló. Sin embargo, en la provincia de Alicante y en el sur de València la media fue inferior a la registrada.

Por su parte, los días 22 y 23 de septiembre se caracterizaron por ser los más calurosos alcanzando los 35 grados en algunos municipios del sur de València.

Otra de las características de este otoño residió en la invasión de aire ártico a finales de octubre siendo los días 28, 29 y 30 como los más fríos de esta estación. No obstante, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre la temperatura aumentó 0,5ºC más que el promedio normal. De esta manera, el otoño se ha situado como la época más cálida pasando de 15,3 grados durante la época de 1981 a 2010 a 15,8 grados a lo largo de este año.