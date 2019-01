El PPCV avala a Casado y acepta cambiar las leyes de Igualdad para pactar con Vox

El PPCV está dispuesto a presentar la misma contraoferta que se ha presentado en Andalucía para que Vox apoye su pacto de Gobierno con Cs: activar una línea de ayudas a los hombres que hayan sufrido malos tratos a cambio de no suprimir la línea de ayudas a las mujeres víctimas de la violencia de género.

El PPCV considera que «no se puede dar ni un paso atrás» y remarcan que la lucha del partido contra la violencia de género es «indudable». Blanca Garrigues, portavoz de Igualdad en las Corts, apuntó ayer que en la ley está para aplicarla pero puede estar sujeta a «modificaciones» siempre y cuando sea «para mejorarla». Es en ese concepto donde el PP abre la puerta a «ampliar» la ley «a cualquier víctima de violencia de género», dijo Garrigues ayer, en referencia a la posible inclusión de una línea concreta para hombres.

Aún así, en el PP prefieren no hablar de futuribles. Sin embargo, resulta importante conocer su postura y la de Cs por si pudiera repetirse el escenario andaluz en la C. Valenciana. Por lo pronto, los populares están abiertos a dialogar con todos los partidos que estén «dentro del marco constitucional» y Vox confirmó ayer que presentará la misma condición para pactar con ambos partidos en caso de ser también en la C. Valenciana la llave para formar gobierno de derechas. Así lo confirmó ayer el presidente de Vox y candidato autonómico del partido.

«La condición sería exactamente la misma. Nuestro programa es uniforme en toda España», señaló, y su lucha «fundamental» es «la ideología de género y la ley de violencia de género» porque es «discriminatoria e inconstitucional» ya que «vulnera el principio de presunción de inocencia y criminaliza al varón». Llanos utilizó los mismos argumentos que esgrimió Santiago Abascal y recordó que están contra la ley «en todos sus ámbitos, nacional y autonómica».

Vox busca cambiar la ley de violencia de género por una de violencia intrafamiliar, y Llanos recordó que esa era la apuesta de Cs «hace no tanto tiempo» pero hoy «como acostumbran a hacer, dicen todo lo contrario».

Lo cierto es que Cs no tiene dudas de que no cederá ante la presión de la extrema derecha en una materia tan sensible como la protección de las mujeres víctimas de violencia machista. «No caben chantajes ni negociaciones», sentenció ayer la síndica de Cs en las Corts, Mari Carmen Sánchez. Mientras el PP busca alternativas para que los tres partidos se sientan cómodos, en Cs no se van a mover «ni un ápice» en esta reivindicación y con la violencia de género no negociarán ningún pacto.

Sánchez recordó que el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género logró el consenso de todos los partidos políticos y el clamor social va en la misma línea. Fue el primer acuerdo que se firmó en España con unanimidad contra la violencia machista y el jueves, el president Ximo Puig anunció que le daría un nuevo impulso esta semana en las Corts. Buscará que ambos partidos que ahora coquetean con Vox en Andalucía se retraten con una segunda ratificación del pacto a través de una iniciativa parlamentaria cuyo formato siguen estudiando los socialistas. De esta manera, el PSPV busca presionar a ambos partidos para evitar un futuro pacto con la extrema derecha o, al menos, evitar que uno de los puntos a debatir sean las 290 medidas firmadas.

Esta iniciativa le valió a Puig críticas por utilizar la violencia machista como «oportunismo político», como señaló el PP. Garrigues instó a Puig y a Mónica Oltra a ejecutar las medidas y dejar de utilizarlo con fines «partidistas». En Cs, no utilizarán la violencia machista como «arma política». Pese a las críticas, todos los partidos parecieron proclives a ratificar el pacto. Tanto Compromís como Podemos, socios del PSPV, están por fortalecer el pacto valenciano.