Se enfrentan a 11 años de cárcel por los daños cerebrales a su bebé tras la ingesta de cocaína

Los padres de un bebé al que le detectaron en el Hospital 9 de Octubre de València una «intoxicación aguda por cocaína que le ha ocasionado importantes lesiones cerebrales» se sentaron ayer en el banquillo de los acusados.

Se enfrentan a una pena de hasta once años de prisión por los delitos de lesiones, contra la salud pública y abandono de menores. Ambos reconocieron que eran consumidores habituales de droga cuando se produjo la intoxicación del pequeño, de solo un mes de vida, en agosto de 2017, y que incluso esnifaron cerca de medio gramo de coca la misma noche anterior a su ingreso hospitalario.

Eso sí, los dos progenitores del menor, que se encuentra en la actualidad tutelado por la Generalitat Valenciana, insistieron durante el juicio celebrado en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de València en que eran «supermetódicos con la limpieza», que se lavaban las manos y se duchaban cada vez que consumían, antes de tocar biberones o chupetes, y que consumían toda la droga que compraban en el día para que no quedaran restos en la casa.

«Tengo otros tres hijos más y éramos muy cuidadosos con eso, lo limpiaba todo metódicamente para que no se mezclara nada», argumentó el padre, de 37 años y nacionalidad española, quien era el encargado de preparar siempre las dosis en la mesa donde tatuaba, según reconocieron ambos.

Por su parte, la madre, de 23 años, también admitió haber seguido drogándose durante el embarazo de manera «esporádica», todas las semanas. «A mitad de embarazo rebajé el consumo», alegó a la vez que trataba de justificarse diciendo que no se imaginaba el daño tan grande que podía causarle al feto.



«Estaba aletargado»

Respecto a los motivos por los que llevaron al pequeño al hospital las versiones de los acusados difieren. Por un lado el padre asegura que el niño estaba como «aletargado» y que lo atribuyó a una infección en la boca, y que la madre lo llevó al centro a instancia suya.

Mientras que la acusada declaró que al principio lo llevó al pediatra para una revisión común de las vacunas, donde no se detectó nada y posteriormente, al ver que el bebé no se dormía y tenía las pupilas dilatadas, lo llevó con su madre al hospital, aunque su pareja le dijo que no era necesario.

Los dos reconocieron que ocultaron a los médicos su condición de consumidores, tanto antes como después de que le detectaran restos de cocaína en sangre, por miedo. Asimismo admitieron que la misma noche en la que se quedó ingresado el pequeño se fueron a comprar cocaína y consumieron de nuevo como si todo fuera tan normal.

La madre también ocultó a su ginecóloga su adicción, y el acusado le echó la culpa a ella por seguir consumiendo. «Yo me seguía haciendo rayas, pero yo no estaba embarazado, la que tenía que ser consciente del riesgo que corría el feto era ella que estaba embarazada», remarcó el padre como si él no fuera responsable.

Aunque ambos niegan haberle dado droga al menor, ninguno se explica cómo pudo tener acceso el bebé de un mes a la misma. Los detenidos por agentes de la UFAM de la Policía Nacional esgrimieron en un primer momento que le ponían una pomada en la boca por unos hongos, aunque en el juicio insistieron que se lavaban las manos y también descartaron que pudieran traspasarle restos de coca en el proceso de estas curas.