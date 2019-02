La brecha salarial en las aulas roza los 2.000 euros

Siete de cada diez de las 56.628 personas, entre funcionarios e interinos, que dan clase en las escuelas e institutos públicos de la Comunitat Valenciana son mujeres. A pesar de trabajar para la Administración, las maestras y profesoras ganan un 4,9 % menos que sus compañeros, lo que se traduce en una brecha salarial de 1.833 euros anuales. Este es uno de los diagnósticos de partida más alarmantes del primer Plan de igualdad del personal docente de la Conselleria de Educación (2018-2022).



Las docentes de la enseñanza pública cobran menos que sus compañeros en todas las categorías profesionales a excepción del profesorado de Religión, según consta en el plan publicado ayer. Por ejemplo, la retribución media de una profesora de Secundaria (categoría A1) es de 37.893 euros al año, 815 menos (2,1 %) que un profesor de su misma escala. Por su parte, una maestra de Infantil y Primaria (grupo A2), gana de media 34.050 euros anuales, 1.086 menos (3,1 %) que un maestro.



Esta última categoría es la más numerosa, pues de las 56.628 personas en plantilla casi la mitad (48,5 %) son maestros y maestras de Infantil y Primaria, 27.442, de los cuales ocho de cada diez (22.151) son mujeres. El segundo grupo, que representa el 37,2 % del claustro, es el de profesores de Secundaria, donde el 60,6 % de sus 21.051 integrantes son mujeres (12.753).



Las 39.086 docentes de la enseñanza pública cobran en total 1.385 millones anuales, mientras que los 17.542 enseñantes perciben unos 653,8 millones. Esto supone una masa salarial media anual de 35.436 euros por profesora, mientras que la de sus compañeros es de 37.269 euros per cápita, 1.833 más.



El diagnóstico del Plan de Igualdad atribuye esta brecha salarial del 4,9 % a «tres circunstancias no excluyentes: mayor antigüedad en el cuerpo docente por parte de los hombres, menos complementos específicos por cargo de responsabilidad por parte de las mujeres, o la incidencia en la retribución de los permisos y licencias por bajas maternales y tareas de atención» y cuidado a familiares.



Efectivamente, la presencia de profesoras en los cargos directivos de los colegios e institutos no se corresponde a su peso en la plantilla. Así, en los colegios, «a pesar de que las mujeres representan el 80,7 %, solo ocupan puestos de responsabilidad (directora, secretaria, jefa de estudios) en el 68,9 % de casos», casi 12 puntos menos. En los institutos, con una presencia del 60,6 %, los cargos ejercidos por las mujeres son el 53,9 %», siete puntos menos.



En cuanto a los permisos correspondientes al ámbito familiar y de atención o cuidados a hijos y familiares, el 84,4 % son solicitados por profesoras. En las reducciones de jornada por motivos familiares ocurre otro tanto, pues el 90,4 % las piden las docentes, al igual que las excedencias, donde 8 de cada 10 se conceden a mujeres. Por ello, el informe concluye que la conciliación familiar y las tareas de atención y cuidado «recaen mayoritariamente sobre las profesoras».



Entre las medidas incluidas en el plan de igualdad para reducir la brecha salarial están el que computen a efectos de sexenios de antigüedad los años de excedencia no remunerada para atención de familiar, hijos, o agrupación familiar. Para el próximo curso se hará «un programa formativo de empoderamiento y liderazgo de las mujeres» con el fin de promover su participación en cargos directivos.