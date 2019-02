El último encierro del Botànic

El último seminario del Botànic tiene lugar este fin de semana en Gandia. Es el séptimo cónclave que celebran, uno cada semestre, pero este adquiere más relevancia por ser la evaluación final del primer pacto del Botànic con la incertidumbre de si volverá a reeditarse.

Por ahora, de los 9 consellers que figuran en la foto, se sabe que uno de ellos no repetirá: Manuel Alcaraz, que dirige Transparencia, ya expresó su voluntad de no volver a postularse como conseller y volver a su puesto de profesor en la Universidad de Alicante. El resto no ha revelado su disposición, pero por la gestión en estos cuatro años podría dirimirse su futuro. Tanto al titular de Economía, Rafael Climent, como a la de Vivienda, Maria José Salvador, se les ha cuestionado el liderazgo en sus carteras. En el caso de la socialista, fue Presidencia quien tuvo que salir al paso para resolver la última huelga del metro y el tercer socio del Botànic, Podemos, ha sido duro con su gestión por la falta de inversión en el parque de vivienda pública, una asignatura pendiente durante toda la legislatura donde ahora han apretado el acelerador. Otros, como Vicent Soler en Hacienda o Ana Barceló en Sanidad, gozan de la plena confianza del president Ximo Puig, mientras que en Medio Ambiente, Elena Cebrián, ha cosechado una buena reputación en el Consell pese a ser una independiente propuesta por Compromís.

Los seminarios a lo largo de los tres años han servido como un bálsamo para el Botànic. El objetivo es limar asperezas que se puedan haber producido en el trabajo diario con el retiro espiritual de los diez miembros. De hecho, ayer, desde Simat de la Valldigna, la vicepresidenta Oltra lanzó una advertencia «a todos los partidos políticos»: que solo se presenten iniciativas sobre violencia de género en las Corts cuando haya unanimidad, para actuar en bloque. Un toque de atención a sus socios socialistas por presentar una iniciativa parlamentaria que ha supuesto una brecha con Cs en esta materia, quien no votó a favor de una proposición no de ley que ponía cerco a futuros pactos con la ultra derecha a costa de la violencia machista, aunque fuentes próximas a Oltra negaron que se tratara de una alusión al PSPV.