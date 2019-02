Compromís examina la movilización de sus bases

Los movimientos internos en Compromís para conseguir un escaño la próxima legislatura en las Corts ya han comenzado. Igual que en 2015, la batalla por ocupar un puesto preferente en la lista autonómica la van a decidir los simpatizantes que se inscriban en las primarias. La coalición celebra las únicas elecciones internas valencianas en las que cualquier ciudadano puede participar si lo desea.

Hace cinco años, en un momento de máxima excitación para la izquierda tras 20 años de poder autonómico en manos del PP, las primarias de Compromís registraron 39.650 inscritos, de los que votaron 28.892, el 72 %. Un año antes, en las primarias para elegir candidato al Parlamento Europeo se inscribieron 11.756 ciudadanos.

Acercarse de nuevo a los 40.000 inscritos es el objetivo de Compromís. Esa cifra será la que mida con cierta precisión el grado de movilización de sus bases tras cuatro años en el Consell y exponga si el paso por la Generalitat y los principales gobiernos ha provocado desgaste en la coalición.

Así, las primarias serán un examen a pocos meses de las elecciones y una prueba crucial para pulsar el estado de ánimo de los simpatizantes y las expectativas electorales en un momento donde es la derecha la que parece ofrecer síntomas de mayor movilización.



Aspirantes en busca de apoyos

Entre los candidatos, la búsqueda de apoyos ya se ha activado y hay aspirantes a ocupar puestos de representación que han empezado a moverse para conformar una red de apoyos externos con la que hacer campaña y movilizar votos.

Es el caso de los ecologistas de VerdsEquo, la tercera pata de Compromís, que ya se han movilizado para evitar perder presencia en las instituciones, influencia dentro de la coalición y apoyos en las primarias y ya buscan respaldo para Juan Ponce y Cristina Rodríguez, actuales diputados de las Corts y que optan a la reelección.

Nombres como los que acompañan esta información han dado ya el paso. Sin embargo, la incompatibilidad para que los alcaldes puedan ser al mismo tiempo diputados frena a muchos representantes del ámbito municipal que se habían planteado dar el paso. En el grupo parlamentario, los alcaldes de Tavernes, Jordi Juan, y Carlet, Maria Josep Ortega aún no han hecho oficial su decisión.

Ello ha provocado que surjan voces que consideran que esa incompatibilidad de cargos es un error ya que impedirá que referentes de la coalición que tienen mucho que aportar prefieran centrarse en el ámbito municipal.

Paralelamente está previsto que la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, dé el paso y anuncie en unos días su candidatura a las primarias a la presidencia de la Generalitat. El número uno por València le está reservado y no tendrá rival interno.

Para el número dos ya se ha postulado Fran Ferri y es posible que opte también a este puesto el presidente de las Corts, Enric Morera, que lo ocupó en 2015, aunque no está decidido. Morera ha deslizado que no tiene inconveniente en ocupar otro puesto. Lo que sí tiene decidido Morera es hacer campaña en favor de un discurso nítidamente valencianista ya que percibe que esa voz más identitaria y heredera de las esencias del Bloc no está representada ni defendida.

Hasta el 12 de febrero los candidatos pueden inscribirse y el goteo de aspirantes es diario.

La mayoría son diputados en las Corts que quieren repetir, pero también hay diferentes perfiles que aspiran a encontrar hueco en el futuro grupo parlamentario.



Una cumbre el 9 de febrero

La coalición celebrará una cumbre -bajo el nombre de trobada- entre los partidos que la componen (Bloc, Iniciativa del País Valencià y Els Verds) para aprobar definitivamente el reglamento de primarias. El Bloc celebró ayer su Consell Nacional e Iniciativa tiene previsto realizar una consulta online a la militancia los próximos 6, 7 y 8 de febrero. La campaña de los candidatos para lograr apoyos en las primarias internas está previsto que se celebre hasta el 3 de marzo.

A su conclusión, a partir del día 6 comenzarán las votaciones virtuales, donde votará la gran mayoría de los inscritos mientras las sedes se abrirán el 9 de marzo para las votaciones presenciales, en las que quienes no lo hayan hecho de forma virtual podrán hacerlo en una urna. El 12 de marzo se publican los resultados.

El único filtro que pone Compromís para participar es que el inscrito presente un DNI, disponga de correo electrónico y tenga móvil para que se le pueda enviar un código para poder votar.