Las cuentas de Sánchez son la otra clave para un cierre sosegado de legislatura

El juicio del 'procés' no es la única sombra de incertidumbre para el tramo final de legislatura del Govern del Botànic. Los presupuestos del Estado son el otro foco de debate que puede afectar a la estabilidad del bipartito. Compromís ha subido el tono ante Pedro Sánchez. No da por bueno su proyecto presupuestario para 2019, reclama que se mejoren las inversiones en Alicante y se eleve el porcentaje así destinado a la C. Valenciana hasta el 10,6 % (su peso poblacional). En el borrador está en el 9,8 %, que es un avance considerable sobre los años de Gobierno de Mariano Rajoy. Sánchez dijo en su última visita que había cumplido con los valencianos. Se da por hecho que los cuatro diputados respaldarán finalmente las cuentas, pero en periodo preelectoral utilizarán la baza para marcar distancias con el PSPV, con menos margen.

En todo caso, los días 12 y 13 de este mes serán fundamentales para el proyecto de los presupuestos y, por ende, para la estabilidad de los meses venideros y el futuro del Gobierno. Si esos días prosperan alguna de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos (son de PP y Cs) se abriría un periodo de alta zozobra política que coincidiría con las últimas semanas de la legislatura autonómica, que no podría quedar al margen de este ambiente. El sostenimiento del Gobierno sería además casi imposible en las citadas circunstancias, si bien a día de hoy los líderes autonómicos socialistas descartan un «superdomingo» electoral el 26M. Los comicios generales serían más bien en otoño.