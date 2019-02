La confluencia Podemos-EUPV sigue encallada en las listas

Las negociaciones entre Podemos y EUPV siguen sin encontrar un punto de acuerdo. La formación morada ha respondido hoy a la oferta que los de Rosa Pérez Garijo hicieron la semana pasada y que calificaron de "generosa", aunque por parte de Podemos consideran que "no avanza respecto a lo que ya habíamos acordado".

Es decir, la oferta de EUPV no ha agradado a la ejecutiva de Podemos. En rueda de prensa, Jaume Monfort ha señalado que se ha tratado en la reunión pero las negociaciones siguen adelante. El principal escollo son las listas, donde no encuentran un acuerdo. Podemos ofreció el segundo puesto por València a Pérez Garijo, el tercero por Alicante a Estefania Blanes y en Castelló les daban la cuarta plaza para Paco Latorre, algo que a EUPV no gusta y que trata de enmendar: buscarían el segundo puesto en la capital de La Plana, algo por lo que Podemos no parece que vaya a pasar.

"Hay que llegar a un punto donde se respeten las dos posturas", ha señalado Monfort, y ha insistido en lo que ambas formaciones repiten cada vez que se les pregunta por el pacto: son conscientes de la necesidad de la confluencia, sobre todo, porque tanto Rosa Pérez Garijo como Rubén Martínez Dalmau son "la única posibilidad de reeditar el Botànic", ha señalado el secretario de municipalismo.

El mismo problema con el orden en las listas de las tres capitales de provincia se repite en los municipios. La postura de Podemos es de "autonomía absoluta" para las organizaciones municipales, y aunque desde EUPV aseguran que también tienen independencia, buscan tener cierto control de la configuración de las listas municipales para la confluencia.

Esta semana, además, ambos partidos cuentan con una fecha señalada en el calendario: el 9 de febrero. Podemos celebrará en el Muvim la presentación de los candidatos municipales, cuyo proceso de primarias se está produciendo en estos momentos y los resultados se conocerán el viernes. Tanto Monfort como Lidia Montero, secretaria de organización, han insistido en que el sábado no se concibe como una fecha límite par el pacto autonómico porque los municipios no están condicionados para sus pactos por las decisiones autonómicas.

Ese mismo día EUPV celebra el Consell Polític Nacional, el máximo órgano de dirección del partido. Fuentes de la formación señalaron la semana pasada tras presentar su oferta que les gustaría llegar a la reunión con un preacuerdo sobre el que poder discutir con todos los miembros. Las conversaciones continúan y desde el partido creen que esta semana será importante para avanzar en las conversaciones.

Candidaturas municipales

Podemos dará a conocer el viernes el resultado de 95 candidaturas municipales que se han presentado al proceso de primarias. Los cuatro grandes municipios celebraron sus procesos en diciembre, por lo que a los 95 localidades hay que sumar las de Valencia, Alicante, Castelló y Elx.

La Comunitat Valenciana es el segundo territorio en España que tiene presencia en más municipios, solo seguido por Andalucía. "De cada diez valencianas, ocho podrán votar a Podemos en su localidad", ha señalado Lidia Montero.

A estas segundas primarias le seguirán unas terceras que se celebrarán en las pequeñas poblaciones del mundo rural.