Denuncian ante Inspección de Trabajo la sobrecarga de hasta 15 pacientes en 15 minutos

Con calzador. Así están metidos los pacientes en muchas agendas de los médicos de familia, que incluso llegan a tener citados a 15 enfermos en un espacio de tan solo 15 minutos. Así lo denuncia el Sindicato Médico, que ha presentado una queja a la inspección de trabajo por las condiciones en las que se pasa consulta en los centros de salud.

El motivo de tal sobrecarga de trabajo, afirman, es el elevado número de pacientes sin cita que acuden reclamando ser vistos por el médico de familia. Casos que muchas veces no revisten de la necesaria gravedad para atenderlos de manera urgente, según denuncia el Sindicato Médico, y que no siempre son remitidos a los puntos de urgencias extrahospitarias, pese a que desde mediados de enero abren antes, en teoría, para descargar las agendas de los médicos de familia. «Así, las agendas de los médicos de gran parte de los centros de salud siguen sobrepasando en muchos casos los 50 pacientes en una sola jornada porque no hay unas instrucciones claras para derivar a los pacientes sin cita hacia esos puntos», señala Víctor Pedrera, secretario del Sindicato Médico en Alicante.

Tantos pacientes en tan poco tiempo provoca, por un lado, que el médico apenas les pueda dedicar unos minutos y por otro que los pacientes deban soportar largas esperas, «porque es obvio que hay enfermos a los que no les puedes dedicar tan sólo un minuto», señala Pedrera. En su denuncia, el Sindicato Médico también critica el elevado número de avisos domiciliarios.