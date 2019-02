Marzà: "Por mucho repetir una mentira no se acaba convirtiendo en realidad"

El conseller de Educación,Vicent Marzà, ha defendido este martes, preguntado por la campaña 'Yo elijo por la educación en libertad', que la "libertad está garantizada desde que está" el actual Consell al frente del Ejecutivo valenciano, ya que "la mejor manera de poder ejercer la libertad es tener igualdad de oportunidades". "Por mucho repetir una mentira no se acaba convirtiendo en realidad", ha advertido.

Así se ha pronunciado durante la presentación del programa de actividades para 2019 del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) este miércoles, después de que diversas entidades educativas hayan dado a conocer la iniciativa #yoelijo, que busca "movilizar al conjunto de la sociedad en defensa de uno de los derechos humanos fundamentales, el de "los padres a elegir la educación de sus hijos", frente a la "deriva de la enseñanza autonómica y nacional". En el acto han intervenido el presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fcapa) de València, Vicente Morro, y el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares.

Por su parte, el conseller Marzà ha asegurado que "la libertad está garantizada desde que está este gobierno" y que "anteriormente no se garantizaba". "Por tanto, me parece curioso este tipo de campañas que no existían antes, cuando los centros educativos eran los que elegían qué familias querían tener y cuáles no, por ejemplo, en los puntos adicionales que había a la hora de la matrícula, que hacían que hubiera determinados centros que solo tuvieran un tipo de población y no tuvieran la diversidad real que hay en la población valenciana", ha subrayado.

El conseller ha celebrado que "eso ya no pasa" y que en la actualidad "son las familias las que eligen", "pueden elegir hasta diez centros", y "en las misas condiciones de igualdad de oportunidades". En este sentido, ha insistido en que la libertad "está más que garantizada".

El titular de Educación ha remarcado que "por mucho repetir una mentira no se acaba convirtiendo en realidad", para señalar que "uno puede ir a ver la realidad y ver cuáles son los posicionamientos, y lo cierto es que más que ahora no ha habido nunca de libertad".



"Igualdad de oportunidades"

"La mejor manera de poder ejercer la libertad es tener igualdad de oportunidades, si no uno no ejerce su libertad, porque no la tiene, porque está mediatizado completamente, y esto comienza a pasar ahora, comienza a haber igualdad de oportunidades entre los niños y niñas que vienen de diferentes familias, de diferentes contextos socioeducativos, que no tienen el mismo poder adquisitivo y en cambio pueden tener los mismos servicios públicos", ha agregado.

Marzà ha afirmado que "es en este momento en el que uno tiene libertad de oportunidades, en el que uno puede actuar libremente y por tanto tener libertad en todos los ámbitos, es ahora cuando se está garantizando (la libertad)". "Los hechos, las cifras, los datos, lo demuestran así", ha zanjado.