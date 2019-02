Mireia Mollà descarta repetir como diputada de Compromís en las Corts

Mireia Mollà anunció ayer que se presentará a las primarias para ser alcaldesa de Elx, como cabeza de lista de Compromís y que, por contra, no lo hará en las Corts. La actual portavoz de la coalición en la ciudad ilicitana despejó las dudas sobre su futuro político en el inicio de las primarias este sábado 9 de febrero. «Eso no significa nada más que he cerrado una etapa en las Corts, que ha sido muy muy importante, he formado parte de un gobierno en oposición a los gobiernos más corruptos en la historia política valenciana», señaló Mollà, quien apuntó que puso freno «a un caso de corrupción como el de Blasco y he formado parte del cambio de gobierno en la Generalitat».

Mollà hizo referencia a la «ilusión y orgullo» de presentarse como alcaldable a los comicios de mayo. «Si antes reivindicaba a Elx en València a partir de ahora lo haré el doble siendo candidata a la alcaldía», señaló la portavoz de Compromís. Así, da un paso adelante dado que ya forma parte del tripartito que gobierna la ciudad pero quiere tener «más influencia dentro de las decisiones del gobierno» y que Compromís sea «más determinante». Con la decisión de permanecer en Elx, Mollà optará a entrar en la diputación de Alicante, una institución con gran poder en la provincia.

Mollà puso como ejemplo la iniciativa para lograr la candidatura de Elx Capital Verde Europea. «Fuimos promotores de esa idea y todo el mundo la ha asumido como propia». También realizó autocrítica y apuntó que el Gobierno municipal le ha faltado «ser más determinante y más rápido en tomar decisiones».