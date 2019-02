Compromís lleva al Constitucional las cuentas de la Casa Real

Compromís ha presentado hoy un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la Mesa del Congreso, que se negó a tramitar una Proposición de Ley que buscaba mejorar la transparencia de la Casa Real, al considerarla inconstitucional, algo que "interfiere en la función representativa".

Según el diputado Enric Bataller, la única institución que puede valorar la inconstitucionalidad de las iniciativas legislativas es el Tribunal Constitucional, y por tanto la Mesa del Congreso se habría excedido en sus funciones y, en su opinión, habría vulnerado el derecho a representar a la ciudadanía que otorga el artículo 23 de la Constitución.

El partido buscaba saber con su Proposición de Ley "qué bienes tiene la Casa Real y qué actividades realiza" para que no exista "ninguna zona de opacidad" en el Estado, según Bataller.

No obstante, según ha explicado el diputado en la puerta del Tribunal Constitucional, la Mesa del Congreso se negó a tramitarla ya que consideró que esta iniciativa iba contra dos artículos de la Constitución, el 56, que otorga inviolabilidad del Rey, y el 65, que especifica que la Casa Real recibe una cantidad de los presupuestos para el sostenimiento de su familia.

El representante del partido ha mostrado confianza en una resolución favorable ya que el Constitucional ha sentado precedente en otras ocasiones al declarar que "la facultad de los diputados para plantear iniciativas no puede ser cortada por las asambleas" salvo que la vulneración de la Carta Magna sea "palmaria y evidente"

La coalición valencianista decidió presentar esta proposición de ley tras el "escándalo" que en su opinión supusieron las revelaciones de Corinna Zu Sayn Wittgenstein sobre lo que consideran "presuntas actividades de corrupción y blanqueo de capitales" del Rey emérito.

El recurso de amparo ha sido presentado en la sede del Constitucional por los cuatro diputados de Compromís, adscritos al Grupo Mixto del Congreso: Joan Baldoví, Ignasi Candela, Marta Sorlí y Enric Bataller, quien ha remarcado ante los periodistas que la Mesa del Congreso no puede interferir en la capacidad de los diputados para presentar iniciativas.

La proposición de ley de Compromís, recogida por Europa Press, plantea desarrollar el artículo 65.1 de la Constitución, que establece que el Rey "distribuye libremente" la asignación que todos los años recibe vía Presupuestos Generales del Estado para "el mantenimiento de su familia y casa".

Este artículo se esgrime habitualmente para defender que las cuentas de la Casa Real no pueden ser fiscalizadas, pero en Compromís refutan esa tesis alegando que, aunque el Rey distribuye esa cuantía total como considere, ello no implica que ese reparto no pueda ser objeto de análisis por parte del Congreso. Y, partiendo de esa base, su ley abre la puerta a esa fiscalización parlamentaria.