Joan Ignasi Pla: "El PSPV cumplió la legalidad. No hubo financiación ilegal"

El exsecretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, ha negado cualquier irregularidad en la financiación de los socialistas durante la campaña electoral de 2007, en la que él fue candidato. «Puedo asegurar que el PSPV hizo un estricto cumplimiento de la legalidad {en la campaña electoral de hace doce años] y que no hubo financiación ilegal», ha defendido en respuesta a las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios de Ciudadanos, Podemos, Compromís, PSPV y PP.

Aunque Pla no recordaba, por ejemplo, el coste que tuvo la campaña electoral en la que él optaba a la Generalitat porque, ha asegurado, no estaba en el detalle de los números. «Mi papel era de responsable político y sobre cuestiones políticas. Las cuestiones económicas no me correspondían a mi». A pesar de alegar este desconocimiento que asegura tener sí que ha defendido que el PSPV abonó íntegramente los 400.000 euros facturados por la consultora de comunicación Crespo Gomar SL, sospechosa de haber financiado ilegalmente al PSPV y Bloc.

Aunque la rotundidad de Pla se ha desdibujado al bajar al detalle de las cuestiones concretas. «¿Quién le recomendó contratar a Crespo Gomar para su campaña?», le ha preguntado la síndica de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez. «No lo recuerdo», ha asegurado el exdirigente socialista. Al ser preguntado sobre las supuestas donaciones de la empresa Hospimar a los socialistas de Benidorm o al presunto pago de una factura de 60.000 euros de los socialistas por la constructora Blauverd, Pla se enrocó en varias ocasiones con un «eso lo respondí en el Senado» [cuando compareció en la comisión de investigación de financiación de los partidos políticos]. Igualmente, preguntado por las donaciones anónimas que el PSPV ha admitio que recibió en 2007, Pla se ha escudado en que «ese tipo de donaciones eran legales en 2007. Después se ha cambiado la ley en dos ocasiones».

En el turno de preguntas de Antonio Estañ, el diputado de Podemos ha interrogado al dirigente socialista sobre la relación de su actual empresa Gesmed, con una de las financiadoras del Partido Popular en el Caso Gürtel, la constructora de Castelló Lubasa. «No alcanzo a entender lo que me quiere preguntar. No le sigo».

Tras el exsecretario general del PSPV, compareció Etelvina Andreu, candidata socialista a la Alcaldía de Alicante y alto cargo del Ministerio de Sanidad, que se ha acogido a su derecho a no declarar ya que estaba imputada en la causa abierta por un juzgado de Madrid por las contrataciones de Crespo Gomar, pero que sigue viva por un recurso que ha presentado el Partido Popular.