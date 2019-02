CC OO denuncia que 150 profesores no cobran el sueldo desde noviembre

La Federació d'Ensenyament de CCOO (FE-CCOO PV) ha desvelado hoy que alrededor de 150 profesores "todavía no han cobrado el sueldo desde noviembre", al tiempo que ha avanzado que instará a la Dirección de Personal de la Conselleria de Educación a una reunión para "dar solución y evitar que esta situación se reproduzca". En caso contrario, advierte, se "iniciará los trámites oportunos" para denunciar la situación ante la Magistratura de Trabajo.

El sindicato critica que "vuelve a repetirse la situación dada con las contrataciones de inicio de curso", ya que, a finales de noviembre, CCOO ya denunció el retraso de pago a docentes interinos. Esta situación, apuntan, se reguló posteriormente pero "vuelve a darse con las nuevas contrataciones desde noviembre".

La entidad cifra en unos 150 docentes los afectados, "que tienen pagos y obligaciones que no pueden atender sin el sueldo que han ganado por no cobrarlo en su tiempo", recalcan. La FE CCOO PV lamenta que "esta situación se repite continuamente y no tiene explicación que los atrasos lleguen, en los peores casos, a tres meses".

Por ello, el sindicato instará a la conselleria a mantener una reunión para tratar estos retrasos en el pago a sus trabajadores y dé "soluciones inmediatas a la situación actual que eviten volver a sufrir este grave problema". Si no se arregla, CCOO "iniciará los trámites oportunos en Magistratura de Trabajo", insisten.