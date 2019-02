Oltra, sobre Casado: "Cada vez que habla sube el pan"

La portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha advertido este viernes, ante la propuesta del líder del PP, Pablo Casado, de volver a la ley del aborto de 1985, que cuando "se retrocede en la historia nos acercamos más a la barbarie que a la civilización". "Cada vez que hablan sube el pan", ha señalado.

Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ha señalado al respecto no le "gusta" la gente que "intenta tirar la historia hacia detrás" y en lugar de "tratar de avanzar, se retrocede" y en ese sentido ha recalcado que hay que respetar y facilitar "las decisiones" que de forma "libre" adopten las familias y las mujeres y "no de obligarles a hacer algo que no quieren".

Por ello, ha destacado las medidas de apoyo a las familias y a la crianza del Botànic. Los benefactores de las políticas de la familia han crecido un 20%, se han expedido 62.000 títulos de familias numerosas, y se han multiplicado por seis, hasta superar los 9.000, los de monoparentales.

"Se trata de medidas que facilitan a las mujeres y a las familias tener una maternidad y paternidad más fácil que no existían cuando gobernaba aquí el partido de Casado y ahora sí. Eso es apoyo a las familias, a la crianza y a decisión libre de emprender un proyecto de maternidad y el resto es tirar la historia hacia atrás", ha apostillado.

"Algunos no han superado la moción de censura"

La vicepresidenta también se ha referido a la manifestación del domingo impulsada por el PP de Pablo Casado a la que se ha sumado Cs y Vox. "En un estado de derecho, las mociones de censura se hacen en el Congreso y algunos no han superado la de julio", ha dicho Oltra en referencia a la manifestación que busca ser una moción contra Sánchez en la calle.

"Lo que sobra en este país son palabras malsonantes, crispación, confrontación y falta responsabilidad política y trabajar por la convivencia y la resolución de conflictos", ha lamentado.

Respecto a las acusaciones de la presidenta Isabel Bonig hacia Puig de "traidor", Oltra ha aplicado la misma respuesta que ha dado sobre Casado: "Sobran insultos y descalificaciones y desde luego, en este caso, falta diálogo y entendimiento", ha dicho la vicepresidenta, porque en la oposición "solo hay propuestas de destrucción masiva, no hay propuestas de construcción inclusiva, tengo poco que decir: solo saben descalificar e insultar".

Respecto a la aprobación de los presupuestos generales, Oltra también ha apelado a los partidos independentistas, a quienes falta "altura de miras". "Menos maximilismos y más pragmatismo", ha sentenciado. Además, para la vicepresidenta es sencillo: si los presupuestos son mejores que los del ejercicio anterior, tienen que salir adelante, porque sino "nos quedaremos con el anterior". "Lo razonable es que si se quiere llegar más lejos, hay que avanzar hasta el medio y no quedarse en el punto de salida".