Salas advierte que la situación de los investigadores es muy precaria

La investigadora Margarita Salas aseguró ayer que la situación de los jóvenes investigadores es «muy precaria» en España, país donde la financiación destinada a la ciencia es «calamitosa, estamos bajo mínimos». Hizo estas declaraciones en la Universitat Politècnica de València antes de la inauguración del primero de los paneles del proyecto Murales interactivos: mujeres de ciencia, con el que la institución universitaria y el centro de innovación Las Naves del Ayuntamiento de València rinden un tributo a las mujeres científicas. Animó a las jóvenes investigadoras a que «no se desanimen. Si quieren, pueden, lo que hace falta es que no se desanimen, que no se sientan discriminadas por el hecho de ser mujeres».

La investigadora, protagonista del primer mural, considera que la ciencia «no es cuestión de una legislatura, la investigación lleva años y hay que apostar por ella gobierne el que gobierne y hacerlo a largo plazo». A su juicio, la ciencia todavía no está en la agenda política, y recordó que durante la campaña electoral del socialista José Luis Rodríguez Zapatero los investigadores propusieron un Pacto de Estado por la Ciencia «y estamos en 2019 y todavía no hay pacto. Muchos pensamos que deberíamos insistir en ello». «La ciencia no es cuestión de una legislatura, la investigación lleva años y hay que apostar por ella gobierne el que gobierne y hacerlo a largo plazo», apostilló.

Salas destacó la necesidad de que exista un Ministerio de Ciencia para que en el Consejo de Ministros pueda «dar un puñetazo en la mesa y decir que los presupuestos tienen que aumentar». También subrayó la importancia de la divulgación científica. «Los investigadores no debemos quedarnos solo en nuestros laboratorios, sino salir y dar conferencias sobre la ciencia, porque esto cala en la sociedad y la hace más receptiva de la importancia y beneficios de la ciencia», añadió.