Puig: «Los españoles han dado la espalda al frentismo»

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, celebró ayer que «afortunadamente, los españoles han dado la espalda al frentismo, a la vuelta al pasado y a la crispación que plantean algunos», según puso de manifiesto en sus redes sociales sobre la manifestación de Colón. «Es lamentable —prosiguió el líder socialista— que haya dirigentes políticos que pongan su interés partidista y de destruir muy por encima de la necesidad de construir un país en el que cada uno pueda expresarse en libertad y salvaguardar el valor fundamental de la convivencia», agregó.

Puig la «jornada de paz» de ayer en su ascenso a Penyagolosa, en Castellón, con la de «los que alimentan espacios de odio; cuando lo que necesita la sociedad española no es odio, sino serenidad, diálogo y, sobre todo, no volver atrás, al pasado de las dos Españas, a la ruptura», dijo. «Se esfuerzan por destruir y eso es fácil, pero ¿qué proponen para hacer una España mejor? ¿Cuál es su alternativa? Esta mañana [por ayer] se ha visto. No la tienen y si la tienen, la esconden, que es mucho peor», ha apostillado en la publicación, al tiempo que ha agegado que «el pinchazo de la convocatoria de las derechas en Madrid es la evidencia de que la sociedad española es una sociedad inteligente, con valores y que entiende que no todo vale, aunque se discrepe».

El número dos del PSPV, Manolo Mata, lamentó la actitud de los representantes de las derechas valencianas que «hoy [por ayer] se han comportado como unos patrioflautas» al acudir a la manifestación en Madrid «sin que nadie les haya seguido».