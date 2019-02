Paterna llevará la ampliación del baipás a los tribunales

El Ayuntamiento de Paterna ha anunciado que interpondrá un recurso contencioso administrativo contra el proyecto de ampliación del baipás después de que el Ministerio de Fomento haya desestimado parte de las alegaciones presentadas por el consistorio a la actuación. La ejecutiva de Paterna sostiene que la infraestructura, tal como ha sido planteada, agravará los problemas de ruido, contaminación, congestión del tráfico e inundabilidad en su municipio, sobre todo en las inmediaciones de la Canyada y del polígono Fuente del Jarro.

El proyecto de la ampliación del baipás –que ya fue planteado a inicios de este siglo hasta que la oposición vecinal de la Canyada logró detenerlo en 2009–, volvió a salir a información pública en 2014 de la mano del gobierno del PP de Mariano Rajoy. De los 22,5 kilómetros de ampliación el tramo más conflictivo siempre ha sido el de Paterna. En concreto, ayuntamiento y colectivos vecinales se quejan de las afecciones que tendrá el ruido del tráfico así como la contaminación sobre la zona residencial de la Canyada. Y a ellos se suman los lamentos de los empresarios ubicados en Fuente del Jarro, que recibirían también gran parte de ese impacto acústico, además de que, según critican, se incrementaría el riesgo de inundabilidad de esa área, al igual que del barrio de Santa Rita.

Ante ello, el Ayuntamiento de Paterna presentó una serie de alegaciones al anteproyecto en las que pedían medidas correctoras ante el aumento del ruido por el tráfico o un desagüe que derive el agua del barranco de la Font hacia el Turia para evitar inundaciones, entre otras.

A finales del año pasado, el Ministerio de Fomento, ya con el socialista Pedro Sánchez en la ejecutiva gubernamental, anunció la aprobación definitiva del expediente tras cuatro años de trámites de una obra presupuestada en 42 millones de euros. En aquel momento, desde Fomento apuntaron que precisamente el tramo de Paterna será el más costoso para minimizar las afecciones a la Canyada y Fuente del Jarro.

Sin embargo, esa explicación no dejó satisfecho al Ayuntamiento de Paterna que, al ver que se han desestimado sus alegaciones, ya ha anunciado que prepara un recurso contencioso administrativo contra el proyecto. «La ampliación del baipás es un proyecto que responde a intereses de movilidad nacional pero que perjudica seriamente la movilidad interna de Paterna. El baipás corta a cuchillo de norte a sur el término municipal de Paterna y la ampliación proyectada, en lugar de aportarnos soluciones de comunicación, nos genera problemas de incomunicación, ya que no sólo aísla nuestros núcleos residenciales e industriales, sino que además impide la continuidad del carril bici e imposibilita construir más». defendió el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo.



«Perjuicio ambiental»

Ante esta situación, el alcalde anunció que «los servicios jurídicos municipales junto con los técnicos del área de Infraestructuras ya están trabajando en el escrito que presentaremos para defender los intereses de Paterna». «La presentación del contencioso responde al sentir de los ciudadanos y de todas las fuerzas políticas ante una obra que nos perjudica en varios aspectos, sobre todo ambiental», añadió.

No obstante, Sagredo mantiene la puerta abierta a una negociación con Fomento para tratar de variar las condiciones del proyecto. «Ir a los tribunales no significa que no se siga trabajando con el ministerio, y si finalmente se llegara a un acuerdo este contencioso podría retirarse», matizó. «A día de hoy es la única medida a la que nos hemos visto abocados para seguir defendiendo los intereses de Paterna», aseguró Sagredo.