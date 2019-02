"No queremos un uso político del autismo porque tenemos un problema real"

La base es la misma, pero la redacción cambia. En pocas cosas, pero en las suficientes para que se genere debate en las Corts Valencianes por una moción que en teoría persigue el mismo fin pero que puede que no se apruebe por unanimidad. Y eso que es solo un documentos de "buenas intenciones" que a nada obliga. Y ese es el problema. Porque los familiares de personas con autismo aseguran que su problema "es real" y precisa de soluciones "inmediatas" que pasan, sí o sí, por derogar un protocolo que deriva la atención de las personas con TEA a la Conselleria de Igualdad en lugar de que sea la de Sanidad la que se encargue de la detección, atención y tratamiento de estas personas. Este protocolo se aprobó en 2017 y ha colapsado el sistema. Por eso, –y por otras deficiencias en la atención integral de personas con TEA como la falta de educadores en los colegios, la saturación de las aulas de Comunicación y Lenguaje (CyL) o la ausencia de ayudas del ministerio para sufragar terapias privadas– las familias llevan meses en pie de guerra, con manifestaciones periódicas en la puerta del Palau de la Generalitat.

La plataforma en defensa de los niños con TEA se ha entrevistado con todos los grupos políticos y aseguran que tanto la moción presentada por el PP como las enmiendas propuestas por C's y por PSPV, Compromis y Podemos (de forma conjunta) reúnen sus reivindicaciones. Por eso, quieren que se apruebe por unanimidad. Esperan una reacción y unión política "y no un uso partidista o político de los niños con TEA porque la realidad es que "el autismo no se cura, hemos pasado de 20 horas al mes a 6, los centros de atención temprana están saturados y sin plazas libres, y nos sentimos abandonados por una Administración que sabe que tenemos razón, pero no hace nada".

Para el PP, el principal escollo de las enmiendas presentadas son "las generalidades y la dispersión de los temas porque nuestra propuesta es clara, propone entre 10 y 20 horas mensuales y se centra en Sanidad, que es la conselleria que debería encargarse de las personas con TEA, y no Igualdad porque no tiene ni medios ni recursos para hacerlo. Todo se basa en el protocolo que aprobó Carmen Montón y que no funciona. Ya aprobamos por unanimidad una propuesta similar hace casi un año, aceptamos las enmiendas presentadas y no se ha hecho nada. ¿Y ahora lo mismo?", explica María José Catalá, quien estudia ahora las propuestas presentadas por el resto de grupos políticos.

Las familias, sin embargo, solo esperan "consenso y soluciones". "El nuevo protocolo no está funcionando, principalmente por falta de medios y recursos", afirman.