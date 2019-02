Exigen que se paralice la deportación de una boliviana que lleva 17 años en València

La Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs NO) exige al delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, que se paralice de forma inmediata la deportación de Carmen Leigue Ralde, ciudadana boliviana de 63 años que lleva residiendo en Valencia 17 años. La mujer ha trabajado como empleada del hogar interna y cuidando a niños y ancianos y tiene dos hijos y tres nietos españoles. A pesar de esto, y según se le ha notificado, Carmen será deportada a Bolivia porque el juzgado número 6 de lo contencioso-administrativo considera que no tiene arraigo suficiente en València.

Según ha tenido conocimiento CIEs NO, su orden de expulsión llevaba desde el 28 de enero en la comisaría y no fue notificada a tiempo a su abogada impidiendo que esta pudiera actuar para paralizar la expulsión, lo cual es una clara vulneración del principio del derecho a la asistencia legal. Carmen se encuentra desde hace dos días en los calabozos de la comisaría de Paterna sin poder ver a su familia y completamente angustiada ante su posible deportación a Bolivia, país con el que no tiene ya ningún vínculo.

La portavoz de CIEs NO, Cristina Martínez Ferrando, asegura que es "inhumano" que encierren y deporten a una persona cuyos hogar y familia están en València. "El Estado español ha encerrado y va a expulsar de forma exprés a una mujer mayor que ha estado cuidando a niños y ancianos y que ha residido cerca de 20 años como una vecina más alegando que carece de arraigo. Esta injusticia es insostenible y debe impedirse de forma inmediata", indica.

Por todo ello, la Campaña por el cierre de los CIE exige al delegado de Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, la paralización de su deportación, la revocación de la orden de expulsión y su puesta en libertad inmediata.

Por otra parte, se hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas y a la ciudadanía a implicarse en este caso, a movilizarse de todas las formas posibles y a exigir el fin de las deportaciones y el cierre de todos los Centros de Internamiento del Estado. "Queda demostrado una y otra vez que las políticas migratorias y la Ley de Extranjería se traducen en la persecución, encierro y deportación de personas migrantes, una violencia institucional ante la que no podemos permanecer impasibles", ha concluido la portavoz.