Los partidos reclaman que el dinero robado vuelva a los valencianos

La apertura del secreto de sumario en la causa que afecta al expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, que fue ministro de Trabajo en los tiempos de José María Aznar provocó ayer la reacción de todos los partidos salvo el PP.

El hecho de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil cifra en 10,5 millones de euros los presuntos sobornos investigados en la causa de Zaplana y que la jueza señala al expresidente como «cabeza» de un entramado que hizo partícipes al resto de investigados provocó la exigen del resto de partido de recuperar el dinero.

El portavoz del PSPV en las Corts, Manolo Mata, cree que los datos conocidos ayer del dinero robado a los valencianos no es lo único que saldrá relacionado con Zaplana: «Esto es el principio, creo que debe haber mucho, mucho, mucho más. Si su jefe de gabinete era capaz de acumular esa cantidad, habrá que imaginarse la acumulada por Zaplana».

«Era algo -añade Mata- que se sospechaba pero verlo en alguien que ha ostentado la más alta representación de la Generalitat es una barbaridad», señaló el portavoz.

El síndic de Compromís en las Corts, Fran Ferri, remarcó que el expresidente siempre ha sido «un modelo a seguir por el PP y un sector de Ciudadanos y ahora ya hemos visto qué tipo de modelo era el de las privatizaciones que generaban mordidas y que acababan en cuentas millonarias», afirma.

El dirigente de Compromís asegura que nunca hay que olvidar que ese dinero que debería haberse destinado a Educación, Sanidad o Dependencia y que los valencianos «acertamos cuando echamos a los corruptos de las instituciones y nos movilizaremos para que no vuelva a ocurrir».



Dalmau: «Zaplana es responsable»

Para el candidato de Podemos a la presidencia de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau,el expresidente Eduardo Zaplana es uno de los responsables de que los valencianos «tengamos un agujero de miles de millones causados por la corrupción. Durante décadas se ha premiado a quienes se mantenían cerca del poder, eso debe acabar. Hay que premiar a quienes defienden nuestra economía, las instituciones y la decencia», asegura.

Mientras, la síndica de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, destacó que el curso de la Justicia sigue y que los protagonistas tendrán que comparecer y dar las explicaciones oportunas sobre si hubo o no sobornos. «Ya no nos sorprende nada de lo que podamos escuchar acerca de la corrupción de los gobiernos del Partido Popular, que se creían que podían hacer y deshacer con total impunidad. Lo que realmente preocupa es que ese dinero del expolio del interminable del listado de casos de corrupción del PP, no lo volveremos a ver y es dinero que pertenece a los valencianos», afirma.