El reto de caminar para ayudar a los demás

Es una movilización ciudadana, pero no se cortan las calles. Es una carrera, pero no se compite. Es una caminata, pero no por el monte sino por la urbe. Se recauda dinero, pero antes, no después. Se llama Magic Line, la organiza el albergue de San Juan de Dios y se celebrará en València este domingo, por primera vez, con la participación de más de 1.000 personas. Esas personas, además, no solo se han inscrito y punto. Primero se han organizado por equipos y luego han realizado acciones de sensibilización y captación de fondos en su entorno para conseguir "un reto" y así hacer crecer el impacto solidario de la movilización. En València, para poder participar en la caminata solidaria, el objetivo es recaudar más de 14.000 euros con los diferentes retos planteados por los equipos (cada equipo puede tener de 5 a 20 personas). Así, mediante programas, iniciativas o donaciones anónimas cada equipo recauda dinero tras proponerse alcanzar una cuantía como reto.

La carrera del domingo es pues el colofón de una serie de iniciativas solidarias y una manera de visibilizar y sensibilizar. El itinerario está dividido en tres recorridos para que los asistentes puedan recorrer 5, 10 o 20 kilómetros. Así, los que realicen el itinerario competo de 20 kilómetros saldrán a las 8 de la mañana desde Alboraia. Cuando lleguen al hospital València al Mar (sobre las 10 horas) continuarán la caminata con quienes hayan decidido hacer el recorrido de 10 kilometros y salir desde allí. Juntos, continuarán el recorrido hasta el cauce del río Turia, a la altura dela Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde se prevé la salida más multitudinaria, a las 11 horas para el recorrido de 5 kilómetros. A partir de las 12 horas, en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, la Magic Line empezará su fiesta de inclusión para todas las personas que han participado en esta movilización solidaria y todas aquellas que se quieran unir.

El objetivo de la Magic Line –que también se celebra en Barcelona y Mallorca– es recaudar fondos de una manera diferente en una jornada lúdica que combina deporte, cultura y valores, por lo que a lo largo de los tres recorridos, los participantes irán encontrando animación en todas las salidas.

Este es el horario de las actuaciones que los/as participantes podrán encontrar en la Magic Line Valencia:

Ermita del Peixet desde 09 horas: Lucia Antonini.

Tinglado 2 de la Marina Real de Valencia desde 10:30 horas: Richard Kobena y Payaso Hospital.

Rio de Valencia paralelo al Palau de la Musica: Sedajazz desde las 11 horas.

Torres de Serrano desde las 11:30 horas: Sinfonicio.

C/ Maria Cristina cruce con C/ San Vicente desde las 11:30 Borumbaia Timbals (proyecto conjunto de batucada borumbaia y Aprona timbals)

A las 12 horas, en la plaza del Ayuntamiento, los asistentes encontrarán toda una fiesta con pintacaras, teatro, espectáculo de marionetas, música en directo y diversión asegurada.