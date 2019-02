Podemos y EUPV retratan su preacuerdo pendientes de las bases

EUPV y Podemos se hicieron la foto oficial del entendimiento. La que certifica que existe un preacuerdo entre ambas formaciones para confluir juntos a las elecciones autonómicas de mayo. Sin embargo, aunque la intención está, queda pendiente que se lleve a la práctica. Las bases tendrán que decidir si aprueban o no el acuerdo al que se ha llegado.

En EUPV esperan con inquietud el 24 de de este mes, el último día cuando la militancia pueda votar. A juzgar por las votaciones del Consell Polític del pasado sábado, no hay un optimismo completo: Rosa Pérez consiguió la aprobación por 54 votos a favor, 22 votos en contra y 2 abstenciones. Es decir, no hay un voto unánime en torno a las condiciones aceptadas por el partido. La corriente del Partido Comunista no aprueba el acuerdo, donde su candidato en Castelló, Paco Latorre, se quedaría en el cuarto puesto de salida, con pocas opciones de obtener un escaño. Este escollo fue el que dilató las negociaciones y desde EUPV reconocen que «se luchó hasta el final».

En Podemos, sin embargo, dan por sentado que la militancia aprobará las condiciones. «Aprobaron la confluencia a nivel macro», apuntaron fuentes de la organización. Consideran que se ha llegado a un buen acuerdo y no existiría ningún motivo para votar en contra.

Por el momento, Antonio Estañ y Rosa Pérez Garijo comparecieron ayer conjuntamente con la firme decisión de «salir a ganar». Ambos son conscientes de la necesidad de este pacto para obtener un buen resultado electoral aún cuando las encuestas no son del todo optimistas. Respecto a un supuesto adelanto electoral en la Comunitat Valenciana, como se ha deslizado en los últimos días por el síndic socialista, Manolo Mata, tanto Pérez como Estañ han desdeñado esta posibilidad en pos de agotar la legislatura botànica. «Es un debate superado por todos», dijo el podemista.