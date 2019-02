Los centros de mujer atienden al día siete víctimas de violencia machista

Durante los últimos meses formaciones políticas de corte reaccionario han llevado al centro de la actualidad el debate sobre el «abusivo» número de ayudas económicas que reciben las mujeres víctimas de la violencia machista.

No obstante, pese a que seis de cada diez (el 63,5 %) de las mujeres atendidas en los Centros Mujer 24 Horas durante el 2018 carecían de recursos económicos, únicamente se emitieron 246 certificados para la Renta Activa de Inserción (RAI).

Esta cifra (desprendida del Informe Anual 2018 de los centros de mujer) supone que únicamente una de cada diez víctimas de violencia machista recibió algún tipo de compensación económica, pese a que siete de cada diez mujeres tenía al menos un hijo. Y es que durante el pasado año los centros llegaron a asistir a 2.395 víctimas de violencia machista, o lo que es lo mismo: siete mujeres cada día.

Para compensar las miles de mujeres que, sin recursos económicos, quedaron al margen de la RAI, los Centros de Mujer 24 horas de la Comunitat Valenciana derivaron a 566 mujeres (dos de cada diez) a diferentes programas para facilitar su inclusión laboral. De ellas, únicamente 165 consiguieron un empleo: el 66,7 % con un contrato temporal (la mayoría de dos a tres meses) y solo el 9,1 % con un contrato indefinido, lo que aumenta la vulnerabilidad y reduce la posibilidad de que puedan romper lazos de dependencia con su maltratador.

Cabe destacar que el número de mujeres que acudieron a los centros en busca de ayuda por violencia machista ha aumentado en un 16,5 % en los últimos tres años, cuando fueron atendidos 2.055 nuevos casos. No obstante, el número de denuncias interpuestas durante este período no ha variado demasiado. Durante el 2018,interpusieron denuncias contra su agresor 1.529 mujeres (es decir, seis de cada diez), mientras que en 2016 se registraron 1.319 (64,2 % de los casos). Asimismo, los CM24H advirtieron «riesgo grave» en casi la mitad de las situaciones atendidas, por lo que emitieron hasta 1.143 órdenes de protección. Al respecto la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra ha indicado que todavía son muy pocas las denuncias que se presentan desde el entorno de la víctima. «Es el momento de situarse al lado de la víctima, de denunciar y de derribar esos muros, porque la violencia de género no es una cuestión doméstica, no es una cuestión intrafamiliar, sino que es algo que interpela a toda la sociedad».

Y es que la mayoría de las mujeres que buscaron ayuda en estos centros (seis de cada diez) lo hicieron por haber sido maltratadas física y psíquicamente por su pareja (en el 77 % de los casos).



Nuevos centros en 2019

Mientras, tres de cada diez mujeres fueron atendidas por malos tratos psíquicos, también acudían a los centros 62 mujeres por violación, 69 por abuso sexual,15 por acosos sexual en el trabajo, nueve mujeres por ser víctimas de trata y una por matrimonio forzoso.

La vicepresidenta Oltra hace hincapié en que su departamento prevé la apertura este año de dos nuevos centros Dona 24 Horas en las localidades de Elx y Vinarós, que se unen al que ya se ha abierto esta legislatura en Torrevieja, y a los espacios en València y Dénia, remodelados y dignificados también este año, donde también se ha ampliado el horario de atención.

Asimismo, ha destacado la puesta en marcha de un servicio ambulatorio para la atención de las mujeres víctimas de violencia machista en el interior de la autonomía, que tendrá en cuenta las «particularidades de las zonas rurales». Dicho servicio estará compuesto por equipos itinerantes que se coordinarán desde cuatro bases fijas, ubicadas en las localidades de Elda, Yátova, Segorbe y Sant Mateu.

Tendrán estructura similar a la de los centros y su coordinación será asumida por una letrada y una auxiliar administrativa. Supondrá la contratación de unas 50 personas e invertir cuatro millones.