Personas sin recursos esperan nueve meses para cobrar ayudas del Consell

Tres afectados que aún no han cobrado, junto a miembros de un colectivo social.

El caso de R. C. es como el de la pescadilla que se muerde la cola. Nueve meses lleva esperando este alicnatino a que le concedan la Renta Valenciana de Inclusión, la ayuda de la Conselleria de Igualdad para personas sin recursos que entró en vigor en abril del año pasado.

Ella echó la solicitud en mayo y todavía no ha recibido un euro, pese a que tiene tres hijos y en su casa no entra ningún tipo de ingreso. En el ayuntamiento de su localidad no le dan ninguna ayuda de emergencia «porque dicen que en breve cobraré» y la opción de marcharse a Ciudad Real, donde viven sus suegros, tampoco es viable «porque si nos empadronamos en otra localidad, perdemos el derecho a la ayuda». La familia vive con el alma en vilo «porque ya debemos nueve meses del alquiler social y en cualquier momento nos echan».

Su caso no es el único, asociaciones como Marea Roja, en Alicante lamentan que la Conselleria de Igualdad se está demorando en exceso para pagar estas ayudas que van destinadas a familias que han agotado todo tipo de prestaciones. Trabajadores sociales señalan que en localidades de la Vega Baja o en Novelda, familias que solicitaron las ayudas en abril tampoco han recibido aún el dinero.

La norma contempla que los expedientes deben resolverse en seis meses, pero a petición del grupo parlamentario Ciudadanos, el plazo de tramitación se amplió a 9 meses durante el primer año de entrada en vigor de la ayuda. Demasiado tiempo a juicio también del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana al tratarse en muchos casos de familias que ya han agotado todas las ayudas.



Intervención del Síndic de Greuges

En una reciente resolución en la que se da respuesta a una queja presentada por los retrasos que acumula la nueva renta, José Cholbi pone el acento en que con las nuevas ayudas el plazo de resolución se ha ampliado de 3 a 6 meses. «Resulta difícil de comprender -lamenta el Síndic- que la nueva ley no prevea una minoración de los plazos fijados en la tramitación de estos expedientes que, sin duda, afectan a prestaciones vitales, sino que ha doblado el plazo previsto respecto a la anterior Renta Garantizada de Ciudadanía». Cholbi cree «que la administración ha de ser escrupulosa en el cumplimiento de los plazos fijados para resolver estas ayudas en las que los preceptores son familias con graves carencias y problemas de subsistencia».

Entidades sociales critican que los trámites para cobrar esta ayudas de Igualdad «son farragosos y se meten mucho en la vida privada».