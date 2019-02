Acció Cultural denuncia que TV3 lleva vetada ya ocho años

La entidad Acció Cultural del País Valencià (ACPV) recordó ayer que hace ocho años, el 17 de febrero de 2011, se produjo el «cierre ilegal» de los últimos repetidores que emitían TV3 en la Comunitat Valenciana, y el actual gobierno valenciano «ha mantenido la censura impuesta por el PP». En un comunicado, ACPV asegura que el cierre fue «producto de una acción ilegal del gobierno valenciano del PP» porque el Tribunal Supremo falló que el Consell no tenía potestad legal para cerrar las emisiones de TV3 en la Comunitat Valenciana.

«Ocho años después, un hecho que el Tribunal Supremo declaró ilegal no ha sido revertido», señala la entidad, que añade que no puede reabrir sus repetidores «porque los equipos están obsoletos» y la entidad no podría asumir la compra de unos nuevos.

Ahora es necesario que se cumpla la ley y, por tanto, «se ejecute la reciprocidad de las emisiones de TV3 y À Punt», según Acció Cultural, que afirma que el actual Gobierno valenciano «ha mantenido la censura impuesta por el PP». El Consell siempre alega que hay problemas técnicos.