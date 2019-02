Baldosas permeables para aprovechar el agua de lluvia

Baldosas cerámicas de bajo valor comercial se pueden usar en actuaciones de reurbanización o regeneración de vías públicas para reaprovechar el agua de lluvia. Estos azulejos forman parte de un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible desarrollado en el proyecto LIFE CERSUDS, que será mañana uno de los protagonistas en la XXV Edición de la Semana de la Ingeniería Civil y el Medio Ambiente, organizada por la ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universitat Politècnica de València.

Durante el acto, diferentes miembros del proyecto explicarán los aspectos principales de este proyecto europeo que desarrolla e implementa un sistema urbano de drenaje sostenible, a partir del empleo de baldosas cerámicas de bajo valor comercial que son pueden ser usadas en actuaciones de reurbanización o regeneración de vías públicas. Será a las 12:15 horas cuando se presentarán algunos de sus resultados en la jornada: "Innovación en la gestión del drenaje urbano: Eficiencia y sostenibilidad para la adaptación de nuestras ciudades al cambio climático".

"Actualmente hemos desarrollado una obra de demostración en el municipio de Benicàssim (Castelló), que representa un ejemplo innovador de puesta en práctica de nuevas soluciones en materia de drenaje urbano", señala el investigador principal por parte de la UPV, Ignacio Andrés Doménech.

De hecho, el Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS) implementado en un tramo de la calle Torre de Sant Vicent de Benicàssim utiliza baldosas cerámicas de bajo valor comercial y alta calidad para una mejor gestión del agua de lluvia, tal como explica el profesor de la UPV.

"La propuesta consiste en un pavimento permeable compuesto por adoquines cerámicos permeables que se sitúan sobre unas bases drenantes que favorecen la infiltración del agua y la conducen a un canal y depósito localizados bajo el carril bici. De esta manera, parte del agua de escorrentía puede recuperarse para el riego de las zonas ajardinadas y el sistema actúa también a modo de colector, evitando que se sobrecargue la red de alcantarillado durante eventos de precipitación", explica el doctor Andrés-Doménech.

Paralelamente a esta actuación, se están llevando a cabo otros dos anteproyectos: uno en la región de Aveiro (Portugal) y otro en la de Fiorano (Italia) -dos países con clústers cerámicos y problemas climáticos similares al español-, con el objetivo de analizar el potencial de replicabilidad del sistema.

En la jornada, junto a Ignacio Andrés, también participarán Javier Mira, coordinador del proyecto en el Instituto de Tecnología de Cerámica (ITC), Gabriel Arribas y Jesús Fuentes, técnicos de la empresa CHM Obras e Infraestructuras, socia del proyecto y encargada de la ejecución de la obra civil en Benicàssim, y Jessica Castillo, investigadora del IIAMA-UPV (Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València).

El proyecto LIFE CERSUDS concluyen en septiembre de 2019 y hasta el momento ha conseguido tres premios: uno, concedido por AEIPRO (Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos) a la mejor comunicación durante el XXII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (CIDIP 2018). La segunda distinción ha sido el reconocimiento de la Unión Europea a través del programa InvestEU, por el que ha sido seleccionado junto sólo a otro proyecto entre todos los financiados por el Programa LIFE de la CE en España, para realizar una campaña de difusión a escala nacional por parte de la prestigiosa agencia Burson, Cohn and Wolfe. Además, recientemente la Diputación de Castelló, dentro de su concurso "Som Cerámica", ha premiado al Ayuntamiento de Benicàssim por el uso innovador de la cerámica en el ámbito urbano.

Los integrantes del consorcio de este proyecto -financiado por el Programa LIFE 2014-2020 de Medio Ambiente y Acción por el Clima de la Unión Europea (Ref: LIFE 15 CCA/ES/000091)- son el ITC (como coordinador principal), el IIAMA-UPV (Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente), el Ayuntamiento de Benicàssim, municipio que alberga el demostrador, el Consorzio Universitario per la Gestione del Centro di Ricerca e Sperimentazione per l'Industria Ceramica- Centro Ceramico de Bolonia (CCB-Italia), el Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (CTCV-Portugal) y las empresas Trencadís de Sempre S.L. y CHM Obras e Infraestructuras, S.A.