El Consell confía aún en salvar los compromisos valencianos de Sánchez

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha asegurado esta mañana que confía en que algunos de los compromisos en beneficio de la Comunitat Valenciana contemplados en los fallidos presupuestos del Estado para 2019 puedan 'salvarse' vía real decreto. En rueda de prensa para presentar la nueva Agència Tributària Valenciana (ATV), Soler ha indicado que hablará de este asunto en la comisión bilateral que tendrá lugar la semana que viene, un foro que por primera vez reunirá en una mesa a Gobierno y Generalitat para hablar tú a tú de cuestiones que afectan a ambas administraciones.

Soler ha admitido que el bloqueo a las cuentas de Pedro Sánchez, que ha precipitado la convocatoria de elecciones, puede obligar al Consell a modifcar sus propios presupuestos ya que sin presupuestos, no sólo no vendrán las inversiones contempladas, si no que muchos proyectos pueden verse afectados. Para Soler, el drama es que las cuentas de Sánchez tenían "aire botànic", lo que implica que suponían un balón de oxígeno para respaldar al Consell en cuestiones sociales como la dependencia, los copagos y las becas. "Permitían liberar recursos para nuestras políticas", ha indicado Soler.

El conseller confía en soluciones alternativas que permitan a Sánchez impulsar políticas sociales antes de la disolución del Parlamento. Fuentes de la conselleria precisaron que en la reunión con ministra Meritxell Batet también se tratará de atar de alguna manera el compromiso del Gobierno de asumir la deuda de la Marina. Con todo, en Hacienda son conscientes de que la formula del real decreto na

La secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrnado, también se ha pronunciado sobre las repercusiones negativas que la no aprobación del presupuesto tendrá para la Generalitat. "No sólo perdemos subvenciones", ha subrayado, al tiempo que ha abogado por explorar otras vías para que el Gobierno pueda cumplir con la Comunitat antes de las elecciones.