El exalcalde de la Vila Joiosa se desvincula de Erial

El exalcalde de la Vila Joiosa y diputado provincial de Emergencias, el popular Jaime Lloret, afirma que «nada tiene que ver» con las conversaciones del caso Erial en las que un testaferro de Eduardo Zaplana asegura que «lo tiene en el bote». «Son conversaciones de dos personas con las que no tengo nada que ver y en las que no se me acusa de nada», asegura Lloret. «Mientras he sido alcalde nunca he dado un trato de favor a nadie y no le debo nada a este señor», en referencia a Joaquón Barceló, con quien admite haberse reunido.