"No he participado en contratos ilegales ni tengo cuentas fuera de España"

Eduardo Zaplana tenía ganas de comparecer públicamente para defender su inocencia, tras levantarse parcialmente el secreto del sumario el pasado miércoles. Pero ha mantenido silencio estos días por consejo de sus abogados. Aunque ayer no desaprovechó la ocasión y reivindicó su inocencia en una declaración de de poco más de un minuto, tras comparecer en el juzgado de guardia. Debe hacerlo totas las semanas, según ha estipulado la titular del Juzgado de Instrucción 8 en el auto en el que decretó su libertad.

Zaplana llegó a las 9.21 horas, acompañado en un coche por la abogada valenciana que colabora con el despacho madrileño que dirige su defensa, que lo esperó en la distancia. El exjefe del Consell compareció brevemente ante la Oficina de Presentaciones y Comparecencias Apud Acta. Confirmó su domicilio a efectos de notificaciones. Y atendió a los numerosos periodistas que lo esperaban a las puertas del juzgado de guardia.

El expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, insistió en defender su inocencia y negó haber participado en los hechos que se le imputan en el sumario del caso Erial. «Jamás participé en una adjudicación ilegal, jamas participé en un acto contrario a la legalidad en el tiempo que fuí presidente». El exministro de Trabajo y portavoz del Gobierno de José María Aznar también aseguró que defenderá su inocencia «hasta la saciedad». E insistió en un argumento que ya aportó en el comunicado que remitió desde el hospital. «Yo ni siquiera era presidente» durante una de las dos adjudicaciones irregulares» que se le achacan, explicó en referencia al Plan Eólico.

Zaplana también negó atesorar una fortuna en el extranjero. «Puedo ratificar hasta la saciedad que no tengo ninguna cuenta, ni ningún bien fuera de España», defendió. «Eso es imposible y lo reitero después de haber leído el levantamiento parcial del secreto del sumario», añadió.



Reacciones en el PP

El exjefe del Consell está «deseando poder declarar y aclarar todo lo que sea necesario, cosa que haré cuando se levante el secreto del sumario, no lo puedo hacer antes».

A su situación se refirieron ayer varios cargos del PP. El portavoz adjunto en el Congreso, Rafael Hernando, reconoce que sentiría «una enorme decepción» si se confirmaran los hechos y apunta que esa investigación es un «asunto que ya está solventado por el partido desde hace mucho tiempo». Fernando Martínez-Maíllo restó importancia a los hechos. «Son cosas del pasado que en nada afectan a la actual dirección del partido», afirmó. Por último, el expresidente del Congreso Jesús Posada aseguró: «Creo en la palabra de Zaplana y me alegro muchísimo de que pueda estar en una situación adecuada», defiende. Posada reconoció que es «amigo» de Zaplana y que no creerá nada hasta que no lo vea confirmado por un tribunal, según recoge la agencia Efe.