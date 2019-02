Compromís insiste en la Entesa al Senado con PSOE y Podem pese al "no" de Ferraz

La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Mònica Álvaro ha asegurado esta mañana que no desisten a la posibilidad de conformar una 'entesa' de fuerzas progresistas al Senado y ha reclamado "un empoderamiento del PSPV para que sean ellos y no sea Madrid quien decida qué es lo que interesa a los valencianos".

Así lo ha afirmado ante los medios en Les Corts al ser preguntada sobre las declaraciones de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que ha rechazado la posibilidad de concurrir en esa coalición al Senado en las elecciones del 28 de abril.

Álvaro ha señalado que cuando propusieron esa 'entesa' lo hicieron "convencidos" de que lo que están defendiendo en Les Corts "es bueno también para la cámara territorial donde se tendrían que defender los intereses de los valencianos", y ha lamentado que "llegan noticias desde Madrid diciendo que esa confederación de momento no la ven posible".

"Lo que deseamos desde Compromís es empoderar al PSPV para que sea realmente el Partit Socialista del País Valencià, tal y como llevan en las siglas, el que decida qué quieren ser de mayores", ha indicado.

"Sería una lástima que por intereses que vienen de Madrid y que nada tienen que ver con la particularidad de nuestra tierra se dejara perder una oportunidad como esta que beneficiaría mucho a las políticas que desde aquí hemos impulsado y que vamos a impulsar la próxima legislatura", ha subrayado Álvaro.

Por tanto, se ha mostrado "optimista", incidiendo en que "sería del género tonto dejar perder una oportunidad de llevar a Madrid lo que realmente interesa a los valencianos". "Lo que estamos poniendo encima de la mesa es lo mejor para el pueblo valenciano, somos conscientes de que el PSPV debe rendir cuentas ante Madrid, por eso estamos pidiendo un empoderamiento", ha asegurado.

Mientras, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha apostado este miércoles por que Compromís y Podemos concurran por separado tanto a las elecciones generales (aunque se refería solo al Congreso) como a las autonómicas. "No hemos decidido aún, pero no tendría sentido que nos presentásemos separados en las autonómicas y juntos en las generales", ha observado, algo que ya dijo el fin de semana pasado y que evidencia que no hay una única voz en Compromís en este sentido.

"Decidimos presentarnos solos porque entendimos que, igual que había pasado en Andalucía, el ciudadano tendría un abanico mucho más completo de opciones para votar opciones progresistas", ha matizado Baldoví en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Así, el portavoz de la coalición valenciana ha señalado que, de esta forma, el ciudadano tendría "un abanico mucho más completo para votar opciones progresistas". "En ese sentido, entendíamos que era mucho más claro y podría escoger claramente una opción sin que le chirriara un poco la otra", ha explicado.

Igualmente, Baldoví ha señalado que, sin embargo, hay una "relación estrecha" entre su partido y la formación 'morada'.

Por otro lado, el político de Compromís ha afirmado que "hubiera preferido" que se aprobasen los Presupuestos "de una manera normal" pero que aún se puede hacer política. "No me entusiasma la forma, pero mientras hay partido hay posibilidad de marcar un gol", ha declarado.

"Aquel espíritu que hizo posible la moción de censura, si es legal es legítimo", ha zanjado.