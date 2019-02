Las familias de niños con autismo siguen su lucha para recuperar las terapias públicas

Se aprobó por unanimidad, pero las reivindicaciones no han acabado. Este viernes, las familias de niños con TEA (Trastorno del Espectro Autista) volverán a concentrarse frente al Palau de la Generalitat para protestar por los recortes que han dejado la atención a sus hijos en mínimos. La cita será de 10 a 12 horas y tendrá por objetivo entregarle al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la Proposición No de Ley (PNL) que aprobaron por unanimidad todos los grupos políticos con representación en las Corts Valencianes, a propuesta del PP y con un texto negociado.

Y es que el texto aprobado le exige la Consell que garantice que todos los menores con TEA reciban una atención adecuada, "y eso no ocurre desde que Sanidad no atiende a nuestros hijos e hijas" debido a un protocolo que deriva la atención de las personas con TEA a la Conselleria de Igualdad para que se encargue de la detección, atención y tratamiento de estas personas. Este protocolo se aprobó en 2017, pero la Conselleria de Igualdad carecía de recursos para atender a estos menores "y el sistema está colapsado".

Todos los grupos políticos aprobaron la propuesta que plantea una atención adecuada a los pequeños con autismo. Incluso PSPV y Compromís, quienes forman parte del Consell y decidieron impulsar los cambios contra los que ahora protestan los afectados.

Desde la Plataforma Defensa TEA valoran "muy positivamente que los grupos parlamentarios hayan aprobado por consenso una resolución que significa dar un paso mas para que realmente las personas con TEA reciban una atención sanitaria, social y educativa como se merecen, pero es necesario que lo acordado se ponga en práctica y que no quede en una mera proposición de intereses como sucedió en mayo 2018 con otra PNL". Y es que no es la primera vez en esta legislatura que se aprueba un texto de "buenas intenciones" que no acarrea cambio alguno.

Desde la plataforma, además, aseguran que "vamos instar a todos los partidos políticos a que trasladan estas medidas a sus programas y una vez se forme el nuevo gobierno ( sea del digno político que sea) alli estaremos para recordarles lo que hoy han firmado. El futuro de muchos niños y niñas depende de que el Consell realice las politicas necesarias y ponga recursos que garanticen la realización de todo lo acordado. No obstante la plataforma seguirá con sus reivindicaciones y la próxima concentración será el próximo día 22 de febrero".