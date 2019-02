En los últimos días un monstruo meteorológico se ha colado en los medios de comunicación. A la vista de los titulares, cualquiera puede imaginar nubarrones parduscos con rayos, truenos desgarradores y pedrisco. Una catástrofe. Sin embargo, las expectativas se truncan al adentrarse en el argumento, que versa de un centro de altas presiones bastante ramplón. Las amenazas del monstruo son un regimiento de grandes claros y mediodías con temperaturas agradables. «Temps de Falles», parafraseando a los valencianos de l'Horta, que se podría extrapolar a otros muchos países en Centroeuropa. Ahí estaba realmente la noticia, sin artificios. Muchas veces la información meteorológica es espectacular por sí sola. No hace falta recurrir a la épica. La Agencia Estatal de Meteorología ayer sacó a relucir su glosario: «Un anticiclón es una región de la atmósfera donde la presión es más elevada que la de sus alrededores estando al mismo nivel». La definición no incluye su aspecto temible, porque no lo tiene. El adjetivo fue acuñado por una página web de meteorología que se nutre del tiempo severo con sede en «no se sabe dónde». Gracias a un mapa plagado de colores rojos y grises, casi incandescentes, el portal se ha colado en numerosos medios por delante de la información más moderada y oficial. No se debe caer en la trampa del sensacionalismo. La credibilidad es crucial cuando llegan los episodios serios que sí suponen un riesgo real.

En los últimos días la noticia estaba en Alemania. Muchas localidades del valle del Rin han llegado hasta los 20 ºC y está previsto que repitan este fin de semana. En el suroeste de Francia el sábado se prevén picos de hasta 23 ºC; en las ciudades de Córdoba y Sevilla de 25 ºC, tienen un «calor especial». En estas temperaturas sí que mediará un coloso sin tanta repercusión. Al norte de las islas Azores hoy gira la borrasca Julia entre rachas de viento de 150 kilómetros por hora y olas de 15 metros. En su momento álgido va a ser equiparable a un huracán de categoría 1. Estará muy lejos pero se intuye gol por la escuadra. Al quedarnos en su flanco más oriental, el viento del sur inyectará aire tropical hasta la península escandinava. Calentito, estable y con potencial para batir algún que otro récord en Centroeuropa.

Por aquí las brisas mantendrán las temperaturas en valores más cercanos a la media. El día más caluroso parece que será el viernes. En esta jornada la Comunidad Valenciana llegado el mediodía se abonará a los 20 ºC e incluso muchos observatorios de las comarcas centrales superarán esa marca (se podrá ver en www.avamet.org). Eso sí, que nadie olvide la chaqueta por la mañana. El monstruo nos ha salido blandengue.