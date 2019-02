El conflicto interno de Podemos se cobra su primera víctima valenciana: Antonio Montiel

El que fuera secretario general de Podemos, Antonio Montiel, ha anunciado que se descuelga de la candidatura autonómica de Podemos, partido que él mismo fundó pero del que ahora siente que ya no forma parte por la deriva política que ha tomado. "La clave es reconstruir la base social de cambio, no únicamente electoral, que vaya más allá de hacer frente a la derecha".

Montiel ha sido duro con los últimos movimientos de Podemos, donde prima el "personalismo" y el "ego" entre los protagonistas internos. "Hemos vuelto a ser una vanguardia izquierdista al viejo estilo", ha dicho, que mira los movimientos sociales desde fuera, como dirigentes y no como integrantes. Por ello, ha asegurado que no deja Podemos pero volverá al activismo social (Montiel ha estado muy vinculado a reivindicaciones como la plataforma anti ZAL), porque

El problema fundamental es que en Podemos "nos hemos perdido el respeto, prima el imponerse a otros" y cree que no se ha sabido integrar el espíritu crítico de algunos miembros que han terminado por abandonar la formación.

En el futuro de Podemos dice no ser optimista en cuanto a las estructuras, pero siempre ha creído en la gente y aún hay posibilidad "de generar el cambio". "Podemos no ha estado a la altura y tenemos una responsabilidad en la desafección política existente", ha señalado.

Ha dicho que la movilización de la izquierda no debe ser una cuestión de "camisetas", sino de crear una base social, algo que se entiende "desde el municipalismo". De hecho, ha defendido el movimiento de Íñigo Errejon (aunque no las formas) de formar un proyecto común con Manuela Carmena en la Comunidad de Madrid como se hizo en el Ayuntamiento "era buena", y la reacción política de Iglesias ha sido en caliente. "Estoy cansado de los personalismos, de unos y de otros, no podemos estar todo el día hablando en esa clave interna".

Montiel ha asegurado haber hablado con el actual secretario general, Antonio Estañ, y al candidato Ruben Martínez Dalmau. No ha hablado con Pablo Iglesias, con quien ha reconocido que hace tiempo que no tiene contacto.

"El orgullo tiene que ser de haber hecho el cambio, hemos hecho más de 60 leyes". Montiel volverá a la administración pública porque "hay que tomarse un tiempo". No ha descartado que en un futuro pueda volver a la actividad política en las instituciones, pero no en el corto plazo.

Si no salimos hoy a la calle de verdad, ese fatalismo puede instalarse de nuevo. "la unidad de la izquierda no es suficiente, se trata de ser millones de personas con un proyecto ambicioso" ha declarado, y cree que eso no se puede hacer desde la lógica de los partidos.

Ha defendido la Entesa al senado propuesta por Compromis de confluir al Senado el tripartito valenciano, una posibilidad que el PSOE descartó desde Madrid. "Sería una voluntad de mantener un proyecto político más allá de las instituciones" donde se ha gestado.